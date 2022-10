Pallanuoto, Coppa Len. Partenza ok per la RN Sabona, battuto il VK Partizan 14-11

Esordio con vittoria per la BPER Rari Nantes Savona che ha vinto, ieri pomeriggio, con il VK Partizan Belgrado (Serbia), nella piscina “Kibitzenau” di Strasburgo (Francia), l’incontro valevole per la 1^ giornata dei Qualification Round II della Len Euro Cup 2022/2023. 14 a 11 è stato il risultato finale della partita in favore dei biancorossi. E’ stato un match molto combattuto, con i serbi che nei primi due tempi hanno infastidito parecchio i savonesi. Poi il Savona ha preso in mano il gioco nelle ultime due frazioni riuscendo a mantenere il Partizan a distanza di sicurezza e conquistando la prima importante vittoria nel girone.

Oggi pomeriggio alle ore 18,00, la Rari affronterà i padroni di casa del Team Strasbourg nel primo incontro valevole per la 2^ giornata. Domenica mattina alle ore 10,00 si giocherà il terzo ed ultimo incontro con gli olandesi del Zv De Zaan.

Questo il tabellino della partita.

VK PARTIZAN – BPER R.N. SAVONA 11 – 14

Parziali (2 – 2) (3 – 4) (2 – 5) (4 – 3)

TABELLINO

Formazioni

VK PARTIZAN: Kostrov, Bodiroga K., Milos 1, Musikic, Gak 2, Gladovic 3, Trtovic, Dimitrijevic 2, Jaukovic, Smiljevic 2, Bodigora V., Bozovic 1, Milosevic.

Allenatore

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 1, Urbinati, Panerai 1, Rizzo 3, Caldieri, Bruni 2, Campopiano, Guidi 1, Durdic 5 (di cui 1 su rigore), Lanzoni, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Teixido (Spagna) e Petik (Ungheria).

Delegato Fin : Marijo Brguljan (Montenegro).

Note:

Usciti per 3 falli : Nel 3° tempo urbinati (Savona); nel 4° tempo Guidi (Savona) e Bozovic (Partizan)..

Questo il calendario delle partite in programma:

1^ giornata – Venerdì, 28 ottobre 2022:

18:00 VK PARTIZAN – BPER RARI NANTES SAVONA

20:00 TEAM STRASBURG – ZV DE ZAAN

2^ giornata – Sabato 29 ottobre 2022:

18:00 TEAM STRASBOURG – BPER RARI NANTES SAVONA

20:00 ZV DE ZAAN – VK PARTIZAN

3^ giornata – Domenica 30 ottobre 2022:

10:00 BPER RARI NANTES SAVONA – ZV DE ZAAN

12:00 TEAM STRASBOURG – VK PARTIZAN