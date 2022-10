Volley, Serie C. In attesa dell'esordio in campionato nuovo annuncio per il VBC Savona: è il turno di Lucio Coco

L’attesa è finalmente finita, domani parte il campionato della formazione maschile di Serie C del VBC Savona. Subito una trasferta per la squadra di coach Lemmi, che inizia la sua avventura sull’ostico campo delle Grafiche Amedeo Sanremo. Ma in vista del grande esordio, arriva l’ultimo annuncio per la rosa biancorossa, ossia di uno dei suoi leader e senatori. Stiamo parlando del libero Lucio Coco, che si appresta a vivere la sua terza stagione consecutiva con la società biancorossa:

“Finalmente si riparte” – commenta subito il classe 1992 – “La stagione entra oramai nel vivo e domani ci aspetta la prima partita di campionato fuori casa. In questi mesi, tra amichevoli e Coppa, abbiamo provato nuove situazioni di gioco che ci hanno permesso di capire dove possiamo migliorare. Abbiamo una rosa ampia e dobbiamo farci trovare tutti pronti in ogni occasione. Quest'anno sono sicuro che oltre a divertirci potremmo toglierci qualche soddisfazione, ci tengo a ringraziare la società per il gran lavoro che sta svolgendo. La nostra forza in più può essere il pubblico, che invito a seguirci per poterci divertire insieme”.