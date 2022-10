E' un Pietra Ligure che si gode il secondo posto in solitaria dopo la prova offerta oggi pomeriggio contro il Ceriale.

I biancocelesti hanno gestito le giocate in palleggio degli avversari, per poi colpire in ripartenza.

Dopo la partita è tornato a parlare Mario Pisano, lontano dai microfoni dalla partita in casa del Golfodianese, puntando il dito nei confronti degli organi di stampa: