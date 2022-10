Savona Calcio, Rossello raccoglie il grido d'allarme dei giocatori: "Abbandonati a loro stessi, cercheremo di aiutarli"

"In settimana cercheremo di attivarci per recuperare degli spazi per gli allenamenti del Savona".

Questo l'impegno che si è preso l'assessore allo sport Francesco Rossello che ha raccolto il grido d'allarme lanciato dai calciatori del Savona Calcio che ieri al termine del match pareggiato al Santuario contro l'Albissole hanno fatto sentire la loro voce.

Necessitano di un campo per gli allenamenti e con lo stadio Bacigalupo ancora in standby per le note vicende (leggi QUI) per loro urge trovare una soluzione al più presto.

Non sono però mancate stoccate da parte di Rossello ai vertici societari guidati dall'avvocato Massimo Cittadino.

"Resta il problema che la società non ha mai avanzato richieste in questo senso. La sensazione è che la squadra sia abbandonata a se stessa e per questo dovremo cercare di aiutarla e ci proveremo. Tuttavia, la totale assenza della società è un problema" ha continuato.

"La squadra sta facendo grossi sforzi e abbiamo massimo rispetto, stima e ammirazione per loro, i ragazzi che scendono in campo e mister Frumento stanno gettando il cuore oltre l'ostacolo, sono ammirevoli - ha proseguito l'assessore - però anche nel momento in cui ci fosse lo stadio, ci sono i costi delle utenze, se non c'è una società in grado di pagare è un problema".

Nel frattempo l'ex assessore allo sport della giunta Caprioglio, il capogruppo della Lega in consiglio comunale Maurizio Scaramuzza ha lanciato una proposta sui social citando il sindaco Marco Russo e lo stesso Rossello oltre al presidente della consulta dello sport Aureliano Pastorelli, gli assessori Elisa Di Padova e Barbara Pasquali e il consigliere Marco Pozzo: "Credo che a questo punto bisogna fare qualcosa di immediato, vediamoci urgentemente insieme a Francesco Rossello e questi ragazzi, con l’ufficio sport e troviamo una soluzione. Io ci metto la mia disponibilità ad aiutare e partecipare eventualmente agli incontri (sempre che la maggioranza lo consenta)".