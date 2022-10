Tre su tre, l’Albenga Volley vince anche contro l’O.F. Vasco Lanfranchi e resta in testa, in compagnia del Celle Varazze, del campionato di Serie C.

Match praticamente sempre in controllo per le ragazze di coach Siccardi, che crescono partita dopo partita e proseguono senza macchie il loro percorso.

Settimana prossima nuova trasferta genovese, in casa del Virtus Sestri.

ALBENGA VOLLEY – O.F. VASCO LANFRANCHI 3-0 (25-11 / 25-21 / 25-19)