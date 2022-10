Calcio, la Sanremese ha il 'mal di casa' : appena 6 punti al Comunale e poche occasioni create. Parisi (PDHAE):" Fatto la nostra partita" (video)

Se i precedenti pareggi erano avvisaglie, la sconfitta contro il Pont Donnaz è un segnale forte e chiaro: la Sanremese ha un problema… in casa. Quando al ‘Comunale’ si presentano avversari che badano maggiormente a chiudersi, i biancoazzurri rimangono intrappolati nelle trame e nei pressing altrui. Senza riuscire a trovare la chiave e creare una grande mole di occasioni, come invece avviene in trasferta.

Era già accaduto contro Asti, Bra e Castanese, si è ripetuto ieri nel k.o. con il Pont Donnaz.

E’ mancato il guizzo vincente e quel bomber che ‘butta dentro anche il mezzo pallone’: il centravanti che, quando i fantasisti Gagliardi, Aperi e Rizzo vengono stretti nella morsa, possa portare via le marcature e diventare pericoloso sia di spalle che fronte alla porta. Contro i braidesi ed i lombardi, la Sanremese aveva dovuto girare a largo e non a caso le reti erano arrivate con due invenzioni dalla distanza di Demis Maugeri. Ieri assenza pesante, come quella di Filippo Scalzi.

Sono già 9 i punti lasciati in casa contro le cosiddette 'piccole', appena sei quelli totali raccolti in altrettanti match. Un ruolino che non preoccupa ancora, dato l'alto rendimento in trasferta, ma che andrà invertito per inseguire la promozione.

Lontano da casa, con le avversarie che si aprono maggiormente alla ricerca del gol, si creano spazi invitanti e la ‘Sanre’ ha facilità ad arrivare alla porta.

Ricondurre tutto alle pessime condizioni del terreno – che comunque rimane un fattore rilevante – sarebbe minimizzare la questione. La Sanremese deve anche abbassare il dato dei gol subiti, soprattutto al ‘Comunale: la statistica parla di una rete concessa ogni partita. E con il perdurare del silenzio stampa imposto dalla società, si perde così la spiegazione di Mister Giannini.

Il focus sull' incontro è dunque affidato all’ allenatore valligiano Lorenzo Parisi:” Abbiamo giocato una partita accorta senza aspettarli troppo. Avevamo delle linee di pressione, che abbiamo mantenuto bene soprattutto nel primo tempo. Poi nella ripresa abbiamo messo in difficoltà gli avversari, lasciando il baricentro alto. Loro poi non sono rimasti lucidi perché eravamo messi bene in campo. Noi siamo venuti qua senza nulla da perdere: siamo stati bravi e fortunati nella situazioni da gol.”