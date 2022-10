Calcio. L'Ospedaletti cade nel recupero, Balestrino regala il colpo esterno al Borzoli

Sconfitta 3-2 che sa di beffa questo pomeriggio al ‘Ciccio Ozenda’ per un Ospedaletti capace di rimontare l’iniziale svantaggio dopo un primo tempo complicato al cospetto di un Borzoli cinico e abile a sfruttare le occasioni create sino all’ultimo secondo di gioco.

La gara parte in salita per i padroni di casa che resistono all’arrembaggio avversario grazie a un duplice intervento di Brizio che, però, al 19’ poco può sulla conclusione a botta sicura di Volpe. È 1-0 Borzoli.

Sul finire del primo tempo gli ospiti trovano anche la rete del raddoppio con un altro fraseggio in area che Balestrino risolve concludendo in porta.

Ma l’Ospedaletti esce dagli spogliatoi con un piglio diverso e, dopo soli quattro minuti di gioco, al 49’ Alasia accorcia le distanze con un tiro da fuori che si insacca all’angolino.

La ricerca del pari trova soddisfazione al 76’ con Cassini che insacca inserendosi abilmente tra le maglie della difesa avversaria su un lungo lancio.

Nel recupero succede di tutto. Al 93’ Manno non sfrutta l’occasione per la rete della vittoria e, sul ribaltamento di fronte, Balestrino sigla da due passi il gol che vale il definitivo 3-2 per gli ospiti.





LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini (14 Negro), 3 Saih, 4 Barbagallo (15 Ferrari), 5 Costo, 6 Gagliardi, 7 Cassini (19 Manno), 8 Alemanno (17 Bestagno), 9 Alasia G., 10 Schillaci, 11 Russo (18 Calvini)

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Alasia A.

Allenatore: José Espinal



Borzoli: 1 Porcu, 2 Bono, 3 Allocca (18 Lo Stanco), 4 Ravera, 5 Zani, 6 Guidotti (20 Messina), 7 Bevegni, 8 Ottonello (16 Bilanzone), 9 Balestrino, 10 Provenzano, 11 Volpe

A disposizione: 12 Nicoletti, 13 Delgado, 14 Stefanelli, 15 Sarno, 17 Ricci, 19 Camera

Allenatore: Enrico Valmati



Arbitro: Sig. Matteo Facino (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Lorenzo Trucco (Imperia); 2° Sig. Luca Novaro Mascarello (Imperia)





Ammoniti: Costo, Calvini, Gagliardi, Zani, Bevegni

Espulsi: Costo



Marcatori: 19’ Volpe, 42’ e 90’+4 Balestrino, 49’ Alasia G., 76’ Cassini