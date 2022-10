Calcio, Savona. Il presidente Cittadino al contrattacco: "Società seria e autorevole, l'unico assente è l'assessore allo sport"

"La società è più che presente. Cercasi invece a Savona l'assessore allo sport, è lui che manca".

È un fiume in piena il presidente del Savona Calcio Massimo Cittadino che ha voluto rispondere a Francesco Rossello il quale, accogliendo il grido d'allarme dei calciatori che hanno richiesto al più presto un campo per potersi allenare, aveva sottolineato "che la squadra è abbandonata a se stessa e per questo dovremo cercare di aiutarla e ci proveremo" e che la "totale assenza della società è un problema".

"L'unico assente è proprio lui - ha risposto secco Cittadino - La società c'è, esiste, è autorevole e sta rispettando gli impegni finanziari. Stiamo facendo il possibile per fare avere dei visti ai giocatori camerunensi che arriveranno a breve a rinforzare la squadra di mister Frumento che sta giocando, ottenendo buoni risultati in una situazione precaria per gli allenamenti. Siamo sempre in trincea, senza avere nulla in cambio".

Il numero uno biancoblù ha inoltre specificato di aver richiesto a più riprese un incontro con l'assessore ma non sono stati ricevuti a Palazzo Sisto.

"Si fanno belle parole ma in concreto non fanno nulla, avevano pubblicato bandi per lo stadio uno più fallimentare dell'altro e ad oggi non hanno pubblicato la manifestazione d'interesse - prosegue - siamo noi che abbiamo stanziato dei fondi, paghiamo gli ingaggi e l'affitto del campo. Perchè non abbiamo partecipato al bando? Se dobbiamo mettere 270mila euro in uno stadio che non si può ristrutturare totalmente, dove mi rifaccio dei soldi che spendo?".

"Il comune deve capire che il Savona è una società seria ed autorevole e lo è grazie a noi - continua Massimo Cittadino - L'assessore si pone l'interrogativo su come mai nessun imprenditore ha preso il Savona. L'ex presidente Marinelli li ha mandati tutti a f.....o dovrebbero chiedersi perchè. In un paese normale, e ovviamente Savona non lo è, il comune dovrebbe aiutare la società e invece non ha fatto nulla, zero, meno di zero e accusa anche la società".

Intanto l'ipotesi di vedere il Savona giocare ad Altare potrebbe essere non solo una boutade.

"Il comune continui a foraggiare le piscine, noi andiamo ad Altare, abbiamo trovato nel sindaco un gran signore, un'amministrazione che ci ha accolto più che bene, l'opposto di Savona. Stiamo prendendo contatti per valutare l'opportunità di creare nostre strutture, vediamo se avremo le possibilità".

Sebastiano Cannella, due giorni fa, dopo essersi dimesso a fine settembre dalla carica di presidente, ha deciso di lasciare i quadri dirigenziali.

"Cannella è una persona che non fa parte della cordata imprenditoriale, non mette soldi, c'è stata una collaborazione proficua ed era già preventivato il cambio della presidenza. Ha reputato opportuno andare via e come si dice, tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Andiamo avanti per la nostra strada".

Per la partita contro l'Albissole un gruppo di tifosi ha regalato una muta di gioco alla squadra, la seconda maglia, che fino a domenica non era ancora presente.