Calcio, Savona. La divisa dei tifosi per compensare la seconda maglia. Biancoblu in campo senza sponsor e con una diversa marca d'abbigliamento

"Meno male che le abbiamo trovate, oltre a essere utili in questo momento sono anche belle".

In una splendida giornata di sport come quella vissuta sabato scorso al Santuario, l'ennesimo gesto di affetto della tifoseria del Savona si è palesato in senso materiale sul corpo dei giocatori biancoblu.

Le divise da gioco, acquistate da un gruppo di tifosi (così è emerso sabato al "Briano"), si sono rivelate incredibilmente utili per permettere alla squadra di Frumento di scendere in campo con la seconda maglia.

Attualmente non è stata infatti consegnata una seconda muta di gioco, spingendo così i dirigenti a fianco del club a trovare una soluzione alternativa. Una mossa pratica, ma che di fatto ha messo alla luce l'ennesima incongruenza di questi primi mesi sotto la gestione romana: raramente capita infatti di vedere due divise create da differenti case d'abbigliamento (Macron e Cama nel caso particolare), per di più senza gli adesivi degli sponsor stagionali incollati sulla casacca.

Braccia larghe e sguardi sconsolati anche in questa occasione, ma almeno ha potuto trovare risalto l'ennesimo gesto d'amore dei tifosi nei confronti della propria squadra.