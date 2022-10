Calcio. Tanti gol e spettacolo tra Argentina Arma e Carlin's Boys. Gli highlights del 3-3 dell'anticipo (VIDEO)

Il secondo turno del campionato di Seconda Categoria vedeva opporsi l'Argentina Arma, guidata da mister Prunecchi, e la Carlin's Boys allenata da mister Berrica.

In un "Colombera" gremito le due squadre hanno offerto grande spettacolo sin dai primi minuti di gioco.Al 2' è subito l'Argentina a rendersi pericolosa con un colpo di testa di Calvini, la conclusione però finisce di poco fuori dalla porta. Al 5' è la formazione matuziana a portarsi in vantaggio grazie ad una conclusione sul primo palo di Cascina su assist di Stamilla. Al 7' l'Argentina avrebbe l'opportunità di trovare il pareggio grazie ad un calcio di rigore ma il capitano Tarantola non è fortunato sulla conclusione colpendo la traversa. Al 10' è ancora Cascina per la Carlin's Boys a rendersi molto pericoloso con una conclusione da fuori area che conclude la sua corsa colpendo la traversa. Al 26' la Carlin's Boys riparte in contropiede: Stamilla serve con un cross Cascina che prima supera Calvini con un dribling per poi concludere sul primo palo, bravo Ventrice a deviare la conclusione fuori dalla porta. Nella seconda frazione di gara parte subito molto forte la formazione ospite sempre sull'asse Stamilla/Cascina, al 46' conclude di collo piede sul primo palo trafiggendo per la seconda volta l'incolpevole Ventrice. Al 47' l'Argentina reagisce subito e dopo un calcio di punizione di Ciaramitaro deviato sul palo da Farsoni si avventa sulla respinta Simone Grandi che replica in rete. Al 49' viene annullata una rete a Brizio per un presunto tocco di mano. Al 70' una magia su calcio di punizione battuto sul primo palo riporta il risultato in parità, Farsoni immobile non può far altro che guardare il pallone terminare la sua corsa nella rete. Al 75' Brizio viene atterrato in area di rigore da Giglio, si presenta sul dischetto Ciaramitaro che conclude con un tiro rasoterra ma Farsoni legge le intenzioni del centrocampista di Arma di Taggia è devia la sfera fuori dalla porta. Al 89' l'Argentina trova il momentaneo vantaggio grazie alla rete di Brizio, su assist di Crudo, l'attaccante rossonero conclude rasoterra sul secondo palo, Farsoni in uscita non riesce a deviare la conclusione. La gioia del vantaggio dell'Argentina però dura soltanto un minuto quando Salinas serve in profondità Stamilla che sul filo del fuorigioco supera Ventrice con un pallonetto.Formazioni:Argentina Arma1 Ventrice 2 Conrieri 3 Fici 4 Ciaramitaro 5 Ambesi 6 Calvini 7 Crespi A. 8 Tarantola 9 Grandi S. 10 De Flaviis 11 Brizio.A disp: 12 Bruni 15 Grandi M. 16 Leggio 17 Ceriolo 18 Crespi L. 19 CurdoCarlin's Boys1 Farsoni 2 Sajetto 3 Cianci 4 Fontana 5 Giglio 6 Asconio 7 Iezzi 8 Orlando 9 Cascina 10 Stamilla 11 Campagnani.A disp: 12 Galatá 13 Asconio S. 14 Muller 15 Botzari 16 Salinas 17 Ballestra 18 Zoccali 19 BacigaluppiTabellino:Ammonizioni: 31' Ambesi (Argentina), 43' Iezzi (Carlin's Boys), 45' De Flaviis (Argentina), 62' Grandi S. (Argentina), 66' Grandi S. (Argentina), 68' Sajetto (Carlin's Boys)Espulsioni: 66' Grandi S. per doppia ammonizione (Argentina Arma)