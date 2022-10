Calcio, UFFICIALE: Cristian Cattardico è il nuovo allenatore del Soccer Borghetto

Era nell'aria da inizio week end, ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte del presidente Andrea Ferrara: Cristian Cattardico domani guiderà il primo allenamento del Soccer Borghetto.

"Ci tento a ringraziare in primis mister Giancarlo Delfino per il lavoro svolto in questi mesi, ribadisco di aver conosciuto una persona a modo e un bravo allenatore. Un grande benvenuto invece a mister Cattardico, l'auspicio è che insieme si possano raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. A lui un in bocca al lupo per questa nuova avventura".