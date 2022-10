Pallanuoto: missione qualificazione ok per la RN Savona, l'ultimo sigillo arriva con il ZV De Zaan

un gol per Bruni e uno per Campopiano

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, ieri, con il ZV De Zaan (Olanda), nella piscina “Kibitzenau” di Strasburgo (Francia), l’incontro valevole per la 3^ ed ultima giornata dei Qualification Round II della Len Euro Cup 2022/2023. 14 a 10 è stato il risultato finale della partita in favore dei biancorossi. Un match mai in discussione che i savonesi hanno sempre condotto con un congruo margine di vantaggio. E a seguito della vittoria del Partizan sullo Strasburgo per 12 a 9 nell’incontro che ha concluso il gruppo “B”, la Bper Rari Nantes Savona conclude il girone al primo posto con 7 punti, mentre al secondo posto si classifica il Partizan Belgrado con 6 punti. Entrambe le squadre accedono così agli Ottavi di Finale che si disputeranno, con incontri di andata e ritorno, il 30 novembre ed il 14 dicembre.

Questo il tabellino della partita.

BPER R.N. SAVONA – ZV DE ZAAN 14 – 10

Parziali (5 – 2) (5 – 4) (2 – 2) (2 – 2)

TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Giovanetti, Panerai, Rizzo 4 (di cui 1 su rigore), Urbinati 3, Bruni 1, Campopiano 1, Guidi 2, Durdic 1, Lanzoni 1, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

ZV DE ZAAN: Huijsmans, Rempt, Van Den Dobbelsteen, Struijk Van Den 1, Brant Jes 1, Meijn 1, Katelaars T., Corver 3, Van Der Strujjk 1, Janssen 3, Katelaars D., Lucas, De Jong.

Allenatore

Arbitri: Jaume Teixido (Spagna) e Luis Alves (Portogallo).

Delegato Len : Marijo Brguljan (Montenegro).

Superiorità numeriche :

SAVONA: 2 / 10

DE ZAAN: 5 / 15

Note:

Usciti per 3 falli : Nel 4° tempo Urbinati e Guidi (Savona).

Questo il calendario delle partite in programma:

1^ giornata – Venerdì, 28 ottobre 2022:

18:00 VK PARTIZAN – BPER RARI NANTES SAVONA

20:00 TEAM STRASBURG – ZV DE ZAAN

2^ giornata – Sabato 29 ottobre 2022:

18:00 TEAM STRASBOURG – BPER RARI NANTES SAVONA

20:00 ZV DE ZAAN – VK PARTIZAN

3^ giornata – Domenica 30 ottobre 2022:

10:00 BPER RARI NANTES SAVONA – ZV DE ZAAN

12:00 TEAM STRASBOURG – VK PARTIZAN