Calcio, Albenga. Venerdì Pietro Buttu avrà la sua piastrella dal muretto dei "Fieui". Gino Rapa: "Sta regalando un sogno a un'intera città"

Vedere Pietro Buttu nella cantina dei "Fieui di Caruggi" è stata una piacevole abitudine nell'arco degli ultimi anni.

Il tecnico dell'Albenga è stato infatti il promotore di tanti incontri con numerosi volti dello sport, locale e non, pronti a porre la propria firma sulle piastrelle del muretto.

Venerdì, nel giorno del compleanno del mister, toccherà proprio all'allenatore bianconero mettere in calce il proprio autografo, come conferma Gino Rapa:

"Pietro è sempre stato un amico dei Fieui, promuovendo la visita di tanti campioni all'interno della nostra cantina: con lui c'è sempre stato un feeling e una stima particolare.

Venerdì avremo modo di celebrarlo per il percorso che sta intraprendendo con l'Albenga: sembra davvero l'uomo giusto al posto giusto oltre a regalare un sogno a tutta la città.

Noi - spiega Rapa - ci vantiamo di essere un po' dei trafficanti di sogni e Buttu ne sta alimentando uno davvero grande, non solo per tutti i tifosi, ma per tutta la città di Albenga. Venerdì toccherà a lui avere il proprio nome su "E ghe mettu a firma", se lo merita sotto ogni punto di vista.

Saremo felici di ospitarlo, insieme ai ragazzi dell'Albenga, al presidente e alla dirigenza: sarà un'ulteriore modo per cementare il rapporto tra la squadra e la nostra città".