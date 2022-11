E' stato Daniele Ranasinghe a realizzare domenica scorsa la rete che aperto per il Serra Riccò le marcature contro la Carcarese.

Per i gialloblu la vittoria per 4-1 al Corrent ha rappresentato una bella iniezione di fiducia e consapevolezza, utilissima per continuare ad ambire a un campionato da assoluti protagonisti: