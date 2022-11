Calcio, Vadese. Saltarelli ritrova forza dopo il 4-4 con la Spotornese: "Ho rivisto la mia squadra"

Deve fare di necessità virtù Tony Saltarelli e questa consapevolezza delle difficoltà azzurrogranata può rappresentare la via migliore per tentare di risalire la classifica.

Dopo il 4-4 con la Spotornese il tecnico ha avuto modo di ritrovare il sorriso e l'orgoglio per la prestazione dei suoi ragazzi, ridotti a 9 uomini.

"Finalmente ho rivisto la mia squadra e lo spirito Vadese di non mollare mai, ormai non conto più gli assenti ma devo assemblare ogni Domenica chi ho a disposizione, con 7 giovani nati dopo il 2000 su 11, siamo partiti un po’ timidi e subito i 2 gol per nostre disattenzioni, contro la prima della classe è ottima squadra, sembrava come le altre ma per i restanti 75 minuti la partita l’abbiamo fatta noi, dopo il 2a1 ci siamo caricati e poi pareggiando allo scadere eravamo certi di fare i 3 punti, poi purtroppo siamo rimasti in 10 e poi in 9, e la differenza non si è vista, siamo andati in vantaggio sul 4a3 e meritavamo di portarla a Casa, ma purtroppo l’arbitro ha visto un rigore inesistente , anzi era una simulazione, e purtroppo siamo qui a commentare un solo punto, ma nonostante in 9 uomini la partita l’abbiamo fatta noi , sono arrabbiato perché sarebbe stata un impresa contro la Spotornese , ci mancano 2 punti, e partiamo da qui per risalire il più presto possibile e toglierci da questa classica".