Calcio, Coppa Italia. Il Ligorna ribalta il Sestri Levante. Donaggio: "Fondamentale per il morale, i tanti giovani in campo la nota più lieta della gara"

Un Ligorna in emergenza e ricco di giovani tra i convocati riesce a ribaltare il risultato contro il Sestri Levante nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D, conquistando così l’accesso al turno successivo.





La partita si sblocca a inizio secondo tempo, con la sfortunata deviazione in autogoal da parte di Scannapieco su conclusione di Firenze, dopo tre minuti di gioco. Nel finale il rush da parte del Ligorna. Prima Donaggio propizia il goal del pari colpendo il palo dal limite e portando Oliana a depositare il pallone nella sua stessa porta. Al secondo minuto di recupero è invece Dellepiane invece a trafiggere i Corsari dal cuore dell’area, con l’ex capitano del Genoa Primavera che segna la sua prima rete in Biancoblù e regale i sedicesimi di finale al Ligorna.





Questo il commento del Presidente Saracco: «Sono veramente contentissimo di come è andata questa sfida. Contento perché era una partita difficile e soprattutto per come si sono messi a disposizione i nostri giovani, tutti bravissimi. Una splendida vittoria per la nostra società».





Questo il commento di Luca Donaggio: «Vittoria fondamentale soprattutto per il morale in quanto arrivavamo da una sconfitta in campionato ed era importantissimo vincere. Siamo stati bravi a riprendere la partita contro una squadra forte che gioca bene, soprattutto con tanti giovani in campo, sicuramente la nota più positiva della partita».





Questo il commento di Mister Roselli: «Sono veramente soddisfatto perché aver visto questi ragazzi, soprattutto i più giovani, dare tutto e cercare di fare certe cose è qualcosa che mi rende felice. Avevamo voglia di rivalsa dopo domenica e andare avanti in coppa è quello che volevamo. Ci siamo riusciti ma pensiamo subito alla prossima sfida di Serie D».





Questo il commento del Direttore Ricci: «Siamo partiti abbastanza bene in campionato e ora vogliamo dare continuità ai risultati in trasferta in quanto, ad eccezione di Vado, abbiamo faticato un pochino. Nel complesso dobbiamo essere soddisfatti ma anche consci che questa squadra ha enormi margini di miglioramento e oggi l'ha dimostrato perché non ha mollato mai. Un risultato importante recuperare contro di loro e ora andiamo avanti. Ci teniamo ad avanzare su più fronti perché anche a livello societario è importante per noi farci conoscere fuori regione. Abbiamo finito la partita con tantissimi 2004 e 2003 del settore giovanile, un vanto per una società come la nostra».





LIGORNA vs SESTRI LEVANTE 2-1 (0-0)

RETI: 48' Scannapieco (aut), 86' Oliana (aut), 92' Dellepiane

LIGORNA: Caruso, Gualtieri (st 33' Maresca), Lipani, Scannapieco, Botta (st 29' Arbocò), Mancuso (st 21' Casagrande M.), Dellepiane, Serra, Donaggio, Gerbino (st 15' Di Masi), Brunozzi (pt 17' Paggini). A disposizione: Atzori, Bacigalupo, Basciano, Garbarino. Mister: Roselli.

SESTRI LEVANTE: Pucci, Salvo, Casagrande L., Nenci, Oliana, Occhipinti, Rovido (st 27' Candiano), Currò, Marzi (st 32' Marquez), Firenze. Daniello (st 27' Cirrincione). A disposizione: Anacoura, Masini, Pane, Scorza, Parlanti, Furno. Mister: Barilari.