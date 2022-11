Calcio. Il bunker del Pietra non è solo mediatico. Ceriale, quanto manca una punta

E' un Pietra Ligure rinnovato negli atteggiamenti e nel modo di stare in campo quello visto domenica pomeriggio contro il Ceriale.

Ciò che ha infatti maggiormente contraddistinto i biancocelesti è stata la grande attenzione dimostrata nella fase di non possesso, serrando i ranghi nel momento opportuno per poi ripartire in contropiede (micidiali Rovere e Insolito).

Un atteggiamento (operaio, laborioso, industre) facilitato anche dalle difficoltà offensive della squadra di Brignoli, costretta a schierare un giocatore duttile (ma non fino a questo punto) come Condorelli e un centrale come Kuci nel cuore del reparto offensivo.

Bene Duberti, pronto a non far rimpiangere un portiere come Vernice, dopo l'arrivo dall'Andora nel corso dell'estate (richiesto nel post partita, ma i microfoni dei giornalisti restano inavvicinabili ai giocatori), e anche una bella scoperta come il centrale argentino Santiago Ayalas. Pili si è tolto la soddisfazione di conquistarsi anche un calcio di rigore, mentre Andreetto ha gestito con grande intelligenza l'ammonizione incassata nei primissimi minuti.

Sul fronte Ceriale sarà interessante comprendere l'efficacia della manovra quando saranno recuperati Castagna e Rocca, facendo però attenzione alle disattenzioni nel pacchetto arretrato. A pieni ranghi i biancoblu potranno dar fastidio a tutti, per il momento occorre fare di necessità virtù.