Giudice Sportivo, Eccellenza: due giornate per Chiarlone e Ozuna, altri cinque giocatori fermi per un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 30/10/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 150,00

FORZA E CORAGGIO

Per la condotta di un proprio sostenitore che al termine della gara colpiva con uno sputo la spalla dell'AA1;gesto che veniva giustificato dai giocatori evidenziando un mancato provvedimento del ddg nel corso della gara.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/11/2022

CARZOLA STEFANO (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DONOFRIO ANTONIO (FINALE)

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (II INFR)

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

BUCCELLATO STEFANO (RIVASAMBA H.C.A.)

SICILIANO SIMONE (TAGGIA)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CHIARLONE LORENZO (FINALE)

OZUNA MEJIA JHOAN MANUEL (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAMBARDA GIANMATTEO (FORZA E CORAGGIO)

CAMPELLI MARCO (IMPERIA CALCIO SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)

CANOVI DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DOLCINI LOUIS (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DOTTO LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DI SALVATORE LEONARDO (LAVAGNESE 1919)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FACELLO LORENZO (CAIRESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

BELUFFI GABRIELE (ALBENGA 1928)

DE BENEDETTI FILIPPO (ALBENGA 1928)

GRAZIANI THOMAS (ALBENGA 1928)

BARONI FABIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

D ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZAZZERI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

BRIGNONE ANDREA (CAIRESE)

ZANOLI RUBEN (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

RISSO FRANCESCO (FINALE)

MILITE MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)

CANOVI CRISTIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

FERRARI LUCA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANSELMO ANDREA (ALBENGA 1928)

BARISONE LORENZO (ALBENGA 1928)

GRAZIANI GABRIEL (ALBENGA 1928)

RADU MITU (ALBENGA 1928)

KEITA MOHAMED (ANGELO BAIARDO)

CALCAGNO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

METALLA ELVIS (FINALE)

PIAZZA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)

CARLETTI LUCA (TAGGIA)

ELETTORE EDOARDO (TAGGIA)

ELKAMLI ILIASSE (TAGGIA)

CECON GIACOMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

DAMONTE LORENZO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)

LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

MURA EDOARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

LUPO ALESSANDRO (LAVAGNESE 1919)

BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)

BETTATI SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)