Pallanuoto. RN Savona in scioltezza contro il Quinto, espugnata la "Paganuzzi" 10-5

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, ieri sera, con l'Iren Genova Quinto,

nella piscina “Paganuzzi” a Genova, l’incontro valevole per la 2^

giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto.

10 a 5 è stato il risultato finale in favore dei biancorossi savonesi

che hanno letteralmente dominato la partita dall'inizio alla fine.

Il prossimo impegno della BPER R.N. Savona sarà ancora in Campionato,

5 novembre, con la 3^ giornata della Regular Season nella piscina

“Zanelli” di Savona. I biancorossi affronteranno il Nuoto Catania.

L'inizio dell'incontro è fissato alle ore 15,30.



Questo il tabellino della partita.



IREN GENOVA QUINTO – BPER R.N. SAVONA 5 – 10

Parziali (0 – 2) (1 – 2) (3 – 4) (1 – 2)



TABELLINO

Formazioni

IREN GENOVA QUINTO: Massaro, Gambacciani N. 2, Di Somma 1, Villa,

Molina Rios, Ravina, Fracas, Nora 1, Figari 1, Mijuskovic, Gitto,

Gambacciani J., Valle.

Allenatore Bittarello.



BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 1, Giovanetti, Panerai 1,

Rizzo 4, Caldieri, Bruni, Campopiano 2, Guidi, Durdic 2 (di cui 1 su

rigore), Lanzoni, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.



Arbitri: Alessio Nicolai di Cerveteri (Roma) e Alessandro Severo di

Roma.



Delegato Fin: Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.



Superiorità numeriche:

IREN GENOVA QUINTO: 3 / 8 + 1 rigore non realizzato.

BPER R.N. SAVONA: 5 / 7 + 1 rigore realizzato.



Note:

Spettatori: 400.



Usciti per 3 falli: Panerai (Savona) nel 4° tempo.



Nel 1° tempo Molina (Quinto) ha sbagliato un rigore (traversa).