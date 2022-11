Calcio, Baia Alassio. La dirigenza alza la voce sulle ultime direzioni arbitrali: "Chiediamo solo rispetto"

Non è sicuramente un momento fortunato per la Baia Alassio sotto il profilo arbitrale.

La dirigenza giallonera ha infatti sottolineato in maniera netta la propria insoddisfazione per le ultime direzioni di gara.

"Contro il Bragno - spiega il dg Gerry Gerundo - abbiamo fatto la partita, sbagliando diverse reti, ma la sensazione è che non siamo simpaticissimi alla classe arbitrale.

A fine partita contiamo un fuorigioco inesistente visto in un video, un rigore netto negato e altre valutazioni davvero discutibili. Già con la Praese e in altre gare sono capitate situazioni simili. Non siamo soliti sfogarci in questa maniera, ma chiediamo solo la giusta tutela da parte della classe arbitrale".