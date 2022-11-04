Giudice Sportivo, Seconda Categoria. Alla Nolese la vittoria a tavolino con il Borgio, le sanzioni nei gironi A e B

SECONDA CATEGORIA A
GARE DEL 27/10/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MISTRETTA MELCHIORRE (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
NACCARATO GABRIELE (LEGINO 1910)
BOERI FEDERICO (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
HASMADHI JULJAN (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
MONDA DAVIDE (REAL SANTO STEFANO CALCIO)
GARE DEL 29/10/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GRANDI SIMONE (ARGENTINA ARMA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
SAJETTO GIAMMARCO (CARLIN S BOYS)
STAMILLA ALESSIO (CARLIN S BOYS)
AMMONIZIONE (I INFR)
AMBESI ELIA (ARGENTINA ARMA)
DE FLAVIIS ALEX (ARGENTINA ARMA)
TARANTOLA PAOLO (ARGENTINA ARMA)
CAMPAGNANI ALESSIO (CARLIN S BOYS)
FONTANA GIOVANNI (CARLIN S BOYS)
IEZZI LEO (CARLIN S BOYS)
ZOCCALI MATTIA (CARLIN S BOYS)
GARE DEL 30/10/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
BORREANI MASSIMO (VILLANOVESE A.S.D.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
IANNOLO ROBERTO (SAN BARTOLOMEO CERVO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
SECONDO LUCA (NUOVA SANSTEVESE)
CIANCI ROBERTO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
DALDI CLAUDIO (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
SCALI ANDREA (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
LECINI ANDIST (VILLANOVESE A.S.D.)
TERRAGNO STEFANO (VILLANOVESE A.S.D.)
AMMONIZIONE (I INFR)
BOTTERO JACOPO (CISANO)
CALAMELA LORENZO (CISANO)
BULDO LORENZO (NUOVA SANSTEVESE)
COMPARATO SIMONE (NUOVA SANSTEVESE)
DAMASCO MANUEL TOMMASO (NUOVA SANSTEVESE)
GAZZOLA SIMONE (NUOVA SANSTEVESE)
GRASSI GIOVANNI (NUOVA SANSTEVESE)
SAHLAOUI YOUNESS (NUOVA SANSTEVESE)
CONTENA DAVIDE (POLISPORTIVA SANREMO 2000)
KASSUN ABDUL RAHAMAN (SAN BARTOLOMEO CERVO)
ACAMPORA PIERLUIGI (VILLANOVESE A.S.D.)
EN NASERY MAROUANE (VILLANOVESE A.S.D.)
SECONDA CATEGORIA SAVONA B
GARE DEL 23/10/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 23/10/2022
BORGIO VEREZZI - NOLESE R.G. 1946 2001
Visto il reclamo presentato dalla società Nolese, letta la memmoria difensiva depositata dalla società Borgio Verezzi, rilevato come il giocatore della società Borgio Verezzi Halaj Sergis dovesse scontare una giornata di squalifica nel turno della gara epigrafata, si delibera:
a) di comminare alla società Sportiva USD Borgio Verezzi la punizione sportiva della perdita della gara con il puunteggio di 0-3;
b) di infliggere alla società Sportiva USD Borgio Verezzi l'ammenda di E. 100,00 per aver schierato un giocatore squalificato;
c) di comminare al signor Pascarella Davide la suqlifica per giorni 30;
d) di squalificare il giocatore Halaj Sergi per n. 3 giornate.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA Euro 100,00
BORGIO VEREZZI
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/12/2022
PASCARELLA DAVIDE (BORGIO VEREZZI)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
HALAJ SERGIS (BORGIO VEREZZI)
GARE DEL 30/10/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
TABONE ROSARIO (BORGHETTO 1968)
ALLENATORI
SQUALIFICA
PERRONE EDMONDO (BORGHETTO 1968) 1 gara
AMMONIZIONE (I INFR)
BRIGNONE MASSIMO (PALLARE CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CASTIGLIONE DAVIDE (BORGIO VEREZZI)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)
PICCININO NICOLO (NOLESE R.G. 1946 2001)
BRIANO LORENZO (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
DAHMANI ILIASS (BORGHETTO 1968)
FIORILLO LUCA (BORGHETTO 1968)
FRUZZETTI GIANMARCO (BORGHETTO 1968)
PIANESE ELIA (BORGHETTO 1968)
SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)
SANTELIA MIRKO (BORGHETTO 1968)
SCARLATA FABRIZIO (BORGHETTO 1968)
BALLA ERALD (BORGIO VEREZZI)
CAPELLO PIETRO (BORGIO VEREZZI)
FURNARI MATTIA (BORGIO VEREZZI)
SIMONASSI ALBERTO (BORGIO VEREZZI)
STEGARU RAZVAN IONUT (BORGIO VEREZZI)
VIGNAROLI MATTEO (BORGIO VEREZZI)
DI NARDO DAVIDE (CENGIO)
OLIVIERI MATTEO (CENGIO)
GUASTAMACCHIA NICOLO (DEGO CALCIO)
SAINO RICCARDO (DEGO CALCIO)
GOSO NICOLO CARLO (MURIALDO)
ZUCCHINO MATTIA (MURIALDO)
BASSO MATTIA (NOLESE R.G. 1946 2001)
GIBBA BUBACARR JIBA (NOLESE R.G. 1946 2001)
OLIVERI ANDREA (NOLESE R.G. 1946 2001)
PASTORINO CHRISTIAN (NOLESE R.G. 1946 2001)
BORRO RICCARDO (PALLARE CALCIO)
DIOP PAPA IBRAHIMA (PALLARE CALCIO)
CARTA MATTIA (ROCCHETTESE)
BOLLA MATTEO (SASSELLO)
DEIDDA MANUELE (SASSELLO)
PORRO TIZIANO (SASSELLO)
ALBAMONTE VALENTIN (SPERANZA 1912 F.C.)
MAMICA ALI (SPERANZA 1912 F.C.)