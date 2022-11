Sanremese, la 'linea verde' al centro del progetto del patron Masu. Le giovanili rispondono 'Grazie Presidente'

Chi gli era seduto vicino in tribuna dice di aver visto un Alessandro Masu visibilmente commosso. Prima del fischio d’inizio, in gradinata è stato srotolato uno striscione sul quale campeggiava “GRAZIE PRESIDENTE”, scritto a carattere cubitali. Firmato “il Settore Giovanile”. Per il patron, il bagliore in un pomeriggio sportivamente nero.

Il terreno darà imprevedibilmente ragione al Pont Donnaz, per 1-2, portando ad un successivo incontro infrasettimanale tra squadra e dirigenza per sottolineare il pessimo approccio alla partita. Masu però è riuscito a digerire la sconfitta grazie al messaggio di gratitudine dei piccoli biancoazzurri che hanno riempito la sua mente mentre il silenzio stampa ha impedito di esprimere tutte le sue emozioni ai microfoni.

Un attestato di stima proveniente dal focus, mai celato, del suo progetto: creare un settore giovanile forte che primeggi sul territorio, e non solo, e che possa fornire giocatori alla Prima Squadra, con continuità. Nella sua visione , è uno dei modi per permettere ad una società sportiva di autosostenersi.

E’ in questa direzione che, la scorsa estate, era arrivata la promozione da allenatore della Prima Squadra di Gabriele Giannini. Dopo un periodo di conoscenza dell’ambiente matuziano, ha preso il comando della squadra comunque molto ‘verde’ . Non solo per questioni di regolamento o di esigenze di formazione, Giannini ogni domenica parte con almeno 5 ‘Under’ tra i titolari.

Sono tanti i contatti e gli scambi con i settori giovanili delle società più blasonate d’Italia. Demis Maugeri proviene dalla Primavera del Torino, così William Mauro da quella dell’Empoli e Fischer dal Pisa. Tanto per citarne alcuni. Il primo dovrebbe tornare a disposizione da domenica per la sfida esterna contro la Castellanzese, sfida ostica che potrebbe dire molto sul campionato : la sua assenza ha pesato nelle geometrie biancoazzurre, in mezzo al campo.

Proseguono inoltre le fitte relazioni con i top-team liguri: dal primo novembre, i classe 2010 Andrea La Cava e Jacopo Mesiano sono andati in prova alla Sampdoria, precedentemente Qosja e Marino erano stati ceduti al Genoa.