Calcio. Eccellenza, la fuga ingauna o l'impresa gialloblu? Fuori i secondi, alle 15.00 c'è Albenga-Cairese

Dopo lo scontro diretto odierno mancheranno ancora 24 partite per archiviare la stagione, ma è inevitabile che la sfida odierna rappresenti un primo snodo cruciale per il prosieguo del campionato.

Albenga-Cairese è qualcosa di più di un semplice big match: una vittoria ingauna proietterebbe Radu e compagni in testa alla classifica con un vantaggio di 10 o 11 punti sulla diretta inseguitrice – entra in gioco in questo caso anche il risultato dell'altra super sfida di giornata Imperia-Genova Calcio – mentre il colpaccio degli uomini di Alessi ricucirebbe in parte quello strappo che la squadra di Buttu ha già saputo creare in appena due mesi di campionato, pur non vantando né il miglior attacco, né la difesa più granitica del girone.

Sono questi probabilmente i principali aspetti ai quali può aggrapparsi la Cairese, nonostante anche i valbormidesi abbiano tutte le qualità per poter dire la loro fino alla fine: un gruppo giovane ma in grado di interpretare fin da subito i dettami di mister Alessi, ancora imbattuto e con la miglior difesa del campionato.

Non solo il match del “Riva” come detto. Spazio anche a Imperia-Genova Calcio, con Lupo e Maisano a caccia di quel salto di qualità che potrebbe cambiare volto alla stagione di nerazzurri e biancorossi, e Finale-Busalla, fondamentale in ottica salvezza con i giallorossi pronti a sfruttare nuovamente il fattore “Borel”.

La trasferta di Canaletto sarà una tappa cruciale per le ambizioni di risalita della Lavagnese, mentre l'Arenzano non ha alcuna intenzione di rallentare il suo eccezionale cammino ricevendo al “Gambino” la Forza E Coraggio (posticipo delle 18.30).

Completano il quadro Baiardo-Taggia, Athletic-Rivasamba, Sestrese-Campomorone e Rapallo-Voltrese.