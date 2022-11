Calcio, Legino. Oggi il presidente Carella sarà in panchina: "Giusto stare vicino ai ragazzi in questo momento, grazie a Flachi per i complimenti"

L'ultimo posto in classifica segnala il delicato momento che sta vivendo il Legino sotto il profilo dei risultati.

Le prestazioni non stanno mancando, come ha sottolineato a più riprese anche mister Tobia, ma manca quel pizzico di esperienza in più nella gestione del risultato. Un pensiero condiviso anche dal presidente Carella

"Oggi devo andare per forza in panchina per stare vicino ai miei ragazzi - ha spiegato il presidente Carella - in questo momento difficile. Speriamo che le cose vadano al meglio, sono molto teso, come non lo sono mai stato in passato. Siamo ultimi, è vero, ma non lo meritiamo per le prestazioni che stiamo mettendo in campo: a tal proposito abbiamo ricevuto un bellissimo messaggio di Francesco Flachi, nostro avversario in campo domenica scorsa nella partita contro la Praese, l'auspicio è che da oggi si possa invertire la china".