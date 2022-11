Calcio. Promozione, Legino-Pietra Ligure è quasi un testacoda, incroci ponentini anche per Ceriale-GolfoDianese, Ventimiglia-Carcarese e Bragno-Ospedaletti

L'ultimo campionato di Promozione era stato praticamente un monologo in salsa genovese, con Voltrese, Praese e Serra Riccò a dominare in lungo e largo su tutte le avversarie.

A distanza di pochi mesi, con i gialloblu di Sciutto in Eccellenza, lo scenario non è mutato più di tanto, seppur le savonesi, in particolare il Pietra Ligure, stiano cercando di limitare al massimo gialloblu e biancoverdi.

Proprio la squadra di Pisano, attualmente seconda nella morsa delle due genovesi, impegnate contro Borzoli e Baia Alassio, va a caccia della sesta vittoria di fila sul campo del Legino, fermo all'ultimo posto nonostante una serie di prestazioni positive che non hanno però portato punti a Tobia.

Alle spalle del trio di testa, cercano spazio Ceriale, Celle Varazze e Ventimiglia, impegnate rispettivamente contro GolfoDianese, Campese e Carcarese, tutte racchiuse nel giro di una manciata di punti e sempre in piena corsa per una salvezza tranquilla.

Debutto sulla panchina del Soccer Borghetto per mister Cattardico, che se la vedrà tra le mura di casa contro la Sampierdarenese, a completare il programma un interessante Bragno-Ospedaletti.