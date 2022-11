Calcio. Seconda Categoria, Cisano e Cengio a caccia del tris, il programma della 3^ giornata per i gironi A e B

Entra nel vivo anche il campionato di Seconda Categoria dopo i primi centottanta minuti con cui tutte le squadre hanno definitivamente rotto il ghiaccio.

Nel girone A partenza sprint per un Cisano in ottimo stato di forma e che nel pomeriggio cercherà il terzo hurrà consecutivo ospitando l'Argentina. Il via alle 14.30, così come per Villanovese e Real Santo Stefano. Due i posticipi in programma, con la giornata che sarà aperta già in mattinata da Riva Ligure-Legino B: alle 17.30 Nuova Sanstevese-Polisportiva Sanremo 2000, mentre in serata spazio a Carlin's Boys-San Bartolomeo.

Spostandosi verso il centro della regione, anche il Cengio cercherà di mantenere il primato in solitaria già conquistato dopo appena due giornate: per i valbormidesi c'è la trasferta di Sassello, in calendario anche Borgio Verezzi-Dego, Murialdo-Borghetto e Rocchettese-Pallare, tutte previste per le ore 14.30.