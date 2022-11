Calcio. Serie D, al “Chittolina” un'altra sfida ad alta quota per il Vado: rossoblu all'esame Gozzano

A distanza di quindici giorni dal ko interno contro il Ligorna, il Vado torna in campo tra mura di casa (fischio d'inizio alle 14.30) con l'obiettivo di ritrovare quei tre punti che mancano da centottanta minuti, per mantenere diretto contatto con le prime due posizioni della classifica.

Non sarà però facile avere la meglio di un avversario come il Gozzano, solido, organizzato e che concede sempre poco agli avversari, pur marciando più spedito in casa che in trasferta. Per mister Didu preziosi i rientri dalla squalifica di Lo Bosco, Castelletto e De Bode, mentre tra i pali dovrebbe toccare a Fresia dopo l'espulsione rimediata da Ascioti nel finale di partita a Sarzana.

4-4-2 o 4-3-3 le opzioni tattiche per il tecnico rossoblu.

Impegni lontano da casa invece per Sestri Levante, ospite del Chieri, e Sanremese, pronta a vendicare il primo ko stagionale facendo visita a una sempre ostica Castellanzese. Ostacolo Stresa per il Ligorna di Roselli, “continuità” è invece l'imperativo in casa Derthona, dove la cura Chezzi sta iniziando a dare i primi frutti, a patto di evitare nuovi tonfi a partire dal match odierno contro la neopromossa Castanese.

Nel dettaglio tutte le gare della 12^ giornata, livescore e webcronaca dal “Chittolina” a partire dalle 14.25.