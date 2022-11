Calcio, Imperia sconfitta al 'Ciccione' (0-1) dal Genova Calcio. I tifosi contestano Mister Lupo

IMPERIA - GENOVA CALCIO 0-1 (11' Pastorino)

95' triplice fischio. Vince il Genova Calcio e scatta la contestazione dei tifosi nei confronti di mister Lupo

94' corner per l'Imperia. Anche Bova in area ospite. Nulla di fatto ma sul proseguimento compie un grande salvataggio

91' l'Imperia si riversa in avanti con la grinta manca nei precedenti 90 minuti. Giglio impegna severamente Dondero

90' assegnati cinque minuti di recupero

89' Parodi viene sostituito da Lepera nel Genova Calcio

87' Mister Maisano cambia: fuori Lupi sostituito da Mazzotta

Dalla gradinata arriva il coro "Bencardino olè". I tifosi chiedono palesemente un cambio alla guida tecnica

84' buon contropiede dell'Imperia che però non riesce a colpire con Ardissone, all'esordio in prima squadra

83' Chaves per Ottonello (Genova) e Cassini per Polisena (Imperia)

80' fuori Dotto, dentro Milite tra gli ospiti

79' Gnecchi sgomma sulla linea di fondo e mette in mezzo ma non trova nessuno all'appuntamento. Era una buona occasione per Genova Calcio

77' le prova tutte l'allenatore neroazzurro: dentro il giovane Ardissone per Cernaz

Viene invece incitato "Marco Del Gratta" con un coro che ne scandisce il nome. Anche oggi assente dal 'Ciccione'. Probabilmente spaventati dalle voci di addio a fine stagione.

70' Tifosi spazientiti dalla bruttissima prestazione degli imperiesi. Vengono intonati cori contro l'allenatore Lupo

67' primo cambio nei genovesi: fuori Pastorino, dentro l'ex Gianluca Gnecchi

66' Cernaz da fuori: palla alta

64' protesta Mister Lupo: ammonito

63' dentro Ordisci per Fatnassi nell'Imperia

61' buona occasione per l'Imperia: Polisena riceve l'imbucata di Jebbar ma il tiro non inquadra il bersaglio grosso

57' Lupi entra in area dalla sinistra e calcia: Bova respinge coi pugni

52' primo cambio dell'incontro: dentro Jebbar per Melandri. Scelta abbastanza sorprendente di Mister Lupo. Non ha brillato il '7' ma, in situazione di svantaggio, ci si aspettava una squadra più spregiudicata

16:10 comincia la ripresa. Confermati i 22 protagonisti del primo tempo

45' + 2 finisce il primo tempo con Genova Calcio in vantaggio per 0-1. Ospiti che hanno avuto l'ultimo pallone della prima frazione. Partita poco emozionante con gli ospiti che controllano e, dall'altro lato, la peggiore prestazione della stagione

45' saranno due i minuti di recupero

37' Taddei salva sul contropiede biancorosso: situazione pericolosa di uno contro due

In panchina nel GenovaCalcio, figura Gianluca Gnecchi. Ex della partita che vestì neroazzurro due stagioni fa, da 'Under' in Serie D, con Lupo da allenatore

29' Lupi nervoso calcia il pallone contro Taddei a gioco fermo: primo giallo del match

28' Cernaz prova la grande giocata da centrocampo: conclusione bloccata da Dondero

Mister Lupo si schiera con un 4-3-3: Taddei arretrato al centro della difesa, con Bourkaa e Ravoncoli terzini. Sulla mediana con Giglio e Sancinito, c'è il giovane 'canterano' Fatnassi

20' Imperia che non riesce a rendersi pericolosa. Genovesi che, dal canto loro, controllano il vantaggio che li proietterebbe a 15 punti

16' Bourkaa va al tiro dai 30 metri: sfera che sorvola la traversa

11' IN VANTAGGIO IL GENOVA CALCIO! Pastorino converge e tira, Taddei devia e Bova è battuto

10' Riggio su punizione dai 25 metri: Bova risponde con i pugni

6' Sancinito batte il corner sul primo palo: Taddei, di testa, incoccia la TRAVERSA!

4' risposta ospite: da fuori, Dotto mette alto di poco

Imperia e Genova calcio costrette a vincere: dato il contemporaneo scontro diretto tra Albenga e Cairese, chi perde rischia di allontanarsi irrimediabilmente dal duo di testa. Neroazzurri senza Campelli, squalificato Puddu e Minasso, infortunati.

1' subito occasionissima per l'Imperia. Il diagonale di Melandri sfiora il palo lungo

15:08 - Con un po' di ritardo, via all'incontro

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

IMPERIA - Bova; Ravoncoli, Bourkaa, Sancinito, Guida, Taddei, Melandri (52' Jebbar), Giglio cap., Cernaz (77' Ardissone), Fatnassi (63' Ordisci), Polisena (83' Cassini). All.: Lupo

GENOVA - Dondero, Calvi, Ottonello (83' Chaves), Capotos, Maisano, Riggio, Serinelli cap., Dotto (80' Milite), Parodi (89' Lepera), Pastorino (67' Gnecchi), Lupi (87' Mazzotta). All.: Maisano

Ammoniti: Lupi (G); Lupo all. (I)