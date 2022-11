Campeggio nella natura, l'attrezzatura idonea da portare

Chi ama la natura ha un hobby: il campeggio. Praticare campeggio nella natura, non è una cosa solo da scout e anche da adulti può essere molto divertente. In questo articolo vogliamo svelarvi tutta l’attrezzatura necessaria per praticare camping in modo sicuro e divertente a partire da una mimetica vegetata italiana, un prodotto eccezionale e assolutamente necessario per poter raggiungere il luogo di campeggio o da utilizzare quando si deve montare la tenda sotto la pioggia o in un terreno umido.

Se siete persone che amano la natura e allontanarsi dalla vita di tutti i giorni, allora il campeggio è qualcosa che dovreste provare. Il campeggio può essere praticato in ogni tipo di ambiente, dalla spiaggia alla montagna o anche solo nel giardino di casa. Il bello del campeggio è che si può fare in qualsiasi modo, impegnativo o facile che sia. Esistono molti tipi diversi di viaggi in campeggio, a seconda del tipo di ambiente che si vuole esplorare e del tempo a disposizione. I tipi di campeggio più diffusi sono il backpacking (che prevede un'attrezzatura leggera e l'escursionismo), il campeggio in auto/cabina (che prevede l'uso di un camper o di una roulotte con non più di 3 metri di spazio all'aperto) e il campeggio ibrido (che è un mix tra auto/cabina e backpacking).

Attrezzatura per il campeggio: cosa non può mancare

Il campeggio si pratica al meglio durante i mesi caldi, ma anche nelle stagioni invernali i più temerari non mollano nonostante il periodo più freddo dell’anno. Quando si va con lo zaino in spalla, bisogna assicurarsi di avere un'attrezzatura leggera e facile da trasportare. È anche importante assicurarsi di avere l'attrezzatura di pronto soccorso adeguata per sé e per gli altri membri del gruppo. Per quanto riguarda l'attrezzatura per dormire, dovrete portare con voi sacchi a pelo, coperte e cuscini, se lo desiderate. In caso di campeggio in auto/cabina, dovrete assicurarvi di avere tutto l'equipaggiamento necessario per dormire al chiuso.

Dovrete assicurarvi di avere acqua e cibo a sufficienza per l'intero viaggio e di avere l'attrezzatura di primo soccorso necessaria per il gruppo.

Che tipo di tenda portare?

Quando si sceglie una tenda, è necessario conoscere le condizioni del viaggio. Un campeggio nel deserto richiederà una tenda completamente diversa rispetto a un weekend in montagna. Una tenda di buona qualità può durare diverse stagioni se la si cura e la si ripone correttamente. La tenda a cupola è la scelta classica per il campeggio. Offre spazio per più persone, è facile da montare e offre una buona protezione dalle intemperie. La tenda a cupola è ideale per l'uso all'aperto, ma non per le condizioni climatiche estreme.

Cosa indossare in campeggio?

Quando si sceglie cosa indossare, è necessario trovare il giusto equilibrio tra il calore e l'evitare il surriscaldamento. È importante proteggersi dagli elementi per evitare malattie e lesioni. Le calzature migliori per il campeggio sono gli scarponi da trekking di alta qualità. Un paio di scarpe da trekking impermeabili e ben calzate mantengono i piedi caldi e asciutti e li proteggono da rocce, spine e ortiche. Le scarpe impermeabili impediscono inoltre che i vostri piedi si bagnino quando si cammina nelle pozzanghere. Una giacca e dei pantaloni impermeabili vi proteggono da pioggia, neve e vento.

Sacco a pelo o coperta?

Se il campeggio è caldo, portate con voi una coperta leggera invece di un sacco a pelo. Se il campeggio è freddo, utilizzate un sacco a pelo di buona qualità. Un sacco a pelo mantiene il calore anche in caso di piccoli strappi nel tessuto. Una coperta non offre molta protezione dall'aria fredda. Se siete in campeggio in un luogo con molte zanzare, portate con voi una rete da utilizzare all’ingresso così da limitare il numero di punture.