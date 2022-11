Calcio, Ligorna. Tornano i tre punti con lo Stresa. Roselli: "Vittoria preziosissima, la condizione fisica non era delle migliori"

Il Ligorna fa valere il fattore campo e conquista i tre punti contro lo Stresa Vergante. Gli uomini di Mister Roselli riescono a ribaltare una sfida che ha visto gli ospiti andare in vantaggio nel primo tempo, concretizzando la rimonta con quindici minuti di fuoco a inizio ripresa. Biancoblù quarti in classifica nel Girone A di Serie D.

La sfida si apre con la rete di uno Stresa molto determinato. Se al 4' la rasoiata di Fimognari termina di poco a lato, così non è quando a colpire di testa è Perkovic su cross dalla sinistra. Nel primo tempo gli ospiti continuano a rendersi pericolosi, con Damonte e Atzori sugli scudi tra i Biancoblù. A due minuti dalla fine Donaggio avrebbe la possibilità di pareggiare ma la sua botta di collo pieno termina alta. Si va così al riposo sullo 0-1.

Nel secondo tempo è tutto un altro Ligorna. Dopo appena due giri di lancetta è Damonte, al suo secondo goal stagionale, a pareggiare la sfida depositando in rete su azione di mischia in area. Al 57' è invece il turno di Gerbino, al suo quarto goal stagionale, abile a farsi trovare al posto giusto nel momento giusto dopo un sontuoso cambio di marcia sulla sinistra da parte di Di Masi. Nel frattempo, viene espulso Mister Roselli per proteste, ma il Ligorna non diminuisce la presa: prima Donaggio di collo pieno, poi Cericola di testa su calcio d’angolo e poi ancora Bacigalupo da fuori area, ma il risultato rimane sul 2-1. L’ultima azione pericolosa capita sui piedi di Donaggio, il cui coast to coast termina però con la palla di poco a lato sulla destra. Questa è l’ultima occasione di una sfida conquistata dal Ligorna.

Questo il commento del Loris Damonte: «Innanzitutto è stata una partita difficilissima. Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto ma ci volevano questi tre punti per rimanere agganciati lì davanti, dove vincono tutte. Dobbiamo tenere botta e sono tre punti importantissimi. Devo dire che sono contentissimo di essere venuto a giocare qui. Mi sto trovando molto bene. La squadra è forte e sono convinto che ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Chiaramente bisogna continuare così, oggi abbiamo dato prova di grande compattezza e personalità perché era complicato ribaltarla».

Questo il commento di Samuele Gerbino: «Fare goal è una bella sensazione, così come aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Quella di oggi è stata una partita molto tesa dove loro pressavano molto. Una partita difficile ma siamo stati molto bravi e forti e ribaltarla. Questo è solo l'inizio, noi continuiamo così e puntiamo in alto. Dedico il goal a mio papà perché oggi era il suo compleanno».

Questo il commento di Luca Dellepiane: «È stata una settimana tosta ma ricca di emozioni. Mercoledì abbiamo vinto all'ultimo minuto in Coppa Italia. Poi dal giorno dopo ci siamo preparati per questa partita e sapevamo che sarebbe stata difficile. Nel primo tempo sono partiti molto forte e ci hanno messo difficoltà, poi nel secondo siamo partiti forte noi. Abbiamo così preso le misure e abbiamo prima pareggiato e poi l'abbiamo portata a casa».

Questo il commento di Mister Roselli: «È normale che fra il primo e il secondo cerchi di mettere a posto le cose che non vanno bene. Ma c’è il fatto che ogni squadra gioca in maniera diversa e quando vengono qua capiscono che questo campo permette poco. Loro hanno fatto benissimo verticalizzando continuamente, portando sempre palla con uno dei due centrali che rimane inevitabilmente libero. Nel primo tempo sono stati secondo me fortunati e noi abbiamo concesso qualcosa di troppo. Nel secondo tempo un pochino meno. Siamo contenti di questi ragazzi al di là della vittoria. Più di uno non stava bene e non si allenato, come nel caso di Bacigalupo per cinque giorni consecutivi. Dunque poco da dire, sono ragazzi straordinari».





LIGORNA vs STRESA VERGANTE 0-1 (2-1)

RETI: 7' Perkovic, 47' Damonte, 57' Gerbino

LIGORNA: Atzori, Silvestri, Lipani, Bacigalupo, Di Masi (90' Serra), Damonte, Dellepiane, Cericola, Donaggio, Gerbino, Garbarino. A disposzione: Caruso, Gualtieri, Pocaterra, Botta, Mancini, Casagrande, Mancuso, Maresca. Mister: Roselli.

STRESA VERGANTE: Taliento, Magonara (62' Gioira), Gerevini (90' Colantonio), Tordini, Graziano, Cento (75' Fradelizio), Perkovic, Barranco, Argento, Pisanello, Fimognari. A disposizione: Samarxhi, Colantonio, Gioria, Perini, Fradelizio, Grechi, Baiardi, Spera, Carpani. Mister: Nicolini.

ARBITRO: Albano di Venezia