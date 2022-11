Rugby: il Savona cade ancora in casa, ora è ultimo dopo il ko con l'Union Milano

Fermo il Campionato Nazionale di Serie A, che riprendera’ domenica prossima con lo svolgimento della sesta giornata del girone di andata, la domenica del rugby regionale ha vissuto momenti alquanto intensi a Savona. Il test del “Fontanassa” del torneo nazionale di Serie B, fra il club locale e la capolista del girone, Amatori & Union Milano, infatti è stato seguito dal consueto caloroso pubblico, ma purtroppo per il club ligure è arrivata un’altra sconfitta (7/28), e da questa sera il team biancorosso occupa solitario l’ultimo posto in classifica del girone 1. Unica meta ligure di Filippo Serra che ha trasformato la stessa. Inizialmente un primo tempo infarcito da troppi errori dei liguri ha permesso ai meneghini di prendere il largo nel punteggio, e nel secondo tempo gli stessi ospiti hanno saputo controllare le pur coraggiose e veementi azioni in attacco del Savona. Domenica prossima turno di pausa in Serie B, ma da domenica 20 novembre il team ligure potra’ cercare di incamerare punti salvezza affrontando formazioni tecnicamente sulla carta un poco piu’ abbordabili. In Serie C sorprendente affermazione dei cadetti del CUS Genova sulle Province dell’Ovest, e così la prossima ultima giornata della fase di qualificazione chiarira’ definitivamente la classifica ufficiale determionante per i passaggi al girone interregionale.

SERIE B GIRONE 1 (V GIORNATA)

Savona – Amatori&Union Milano 7/28

Bergamo – Amatori Capoterra 29/20

Varese – Ivrea 5/16

Probiotical Amatori Novara – Olbia 18/17

Piacenza – Unione Monferrato 14/20

Tutto Cialde Lecco in pausa

CLASSIFICA GENERALE: Amatori&Union Milano punti 25, Capoterra 19, Unione Monferrato 18, Lecco 14, Piacenza (*) 11, Ivrea 9, Bergamo (*) 8, Varese 5, Amatori Novara 4, Olbia 2 , Savona punti 1.

(*) = Partite da recuperare.

SERIE C –QUALIFICAZIONE (IV GIORNATA)

Amatori Genova – Union Rugby Riviera 55/19

CUS Genova2 – Province dell’Ovest 33/11

DF Ferroviaria Spezia in pausa

CLASSIFICA GENERALE: Spezia punti 13, Amatori Genova 11, Province dell’Ovest 10, CUS Genova2 5, Union Riviera punti 0.

UNDER 15 –PRIMA FASE (V GIORNATA)

Union Riviera – CFFS Vespe Cogoleto 0/24

CUS Genova1 - Amatori Genova 12/12

CUS Genova2 – Pro Recco – Province dell’Ovest 21/34