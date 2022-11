Tennistavolo: doppietta in Serie B femminile per il Don Bosco Varazze

E' stato un fine settimana importante per le compagini femminili del Don Bosco Varazze Darian, che ha ottenuto due vittorie nel campionato di Serie B.

Nel secondo concentramento, svoltosi a Novara, le savonesi ottengono un doppio successo grazie al 4-1 sul Regaldi Novara e al 4-2 sull'A4 Verzuolo Benebanca. Quattro i punti realizzati da Marina Niguez Garcia, due ciascuno da Lavinia Cerruti e Maja Cuturilo. Varazzine al terzo posto a quota 5 in una classifica che vede in vetta l'Athletic Club con 7 punti, grazie ai successi per 4-0 sul Tennistavolo Novara e 4-1 sulla Regaldi Novara. Vittorie frutto di quattro punti ottenuti da Zoya Suprunova e due a testa da Sonia Collia e Joanna Marie Mirisola.

Ancora in cerca della prima vittoria l'Arma di Taggia, sconfitta 4-1 prima dall'Enjoy e poi dal Tennis Tavolo Torino nel concentramento disputato nel capoluogo piemontese. I due successi di Maya Pino hanno reso meno amara la trasferta.

In Serie C1 continua la corsa a punteggio pieno del Victoria (Alessandro Biddau 2, Federico Bottaro 2, Davide Funaro 1). Il quarto risultato positivo in altrettanti incontri è arrivato col risultato di 5 a 1 nella palestra del Don Bosco Varazze Autoscuola Moderna (Nicola Castellano). Ancora una sconfitta per il Toirano (Andrea Bottaro 1), sconfitto tra le mura amiche dall'A4 Verzuolo Avis.