Calcio, Eccellenza. Matteo Battaglia stende il Taggia con una tripletta: "Vittoria meritata"

Scivolone esterno del Taggia, che in terra genovese contro l'Angelo Baiardo, cede le armi con il punteggio di 3-1.

Mattatore del match è stato sicuramente il bomber Matteo Battaglia, autore di tutte e tre le reti dei genovesi che ha steso i giallorossi di mister Siciliano:

"Vittoria meritata sicuramente - ha dichiarato l'attaccante ai canali social del club genovese - dove abbiamo fatto un fine primo tempo e un inizio secondo tempo sottotono, e stavamo per pagarla cara. Sono contento per la tripletta, non è una cosa che succede ogni domenica, e per la vittoria che ci serviva".