Calcio, Prima Categoria. Come vola l'Aurora! Alessio Muca trascina i gialloneri: "Pronti a riconfermarci, voglio arrivare in doppia cifra"

L'Aurora da due stagioni sta facendo sicuramente qualcosa di straordinario e dopo l'annata scorsa la compagine giallonera è pronta a ripetersi anche in questo campionato di Prima Categoria.

Con la vittoria sul campo della Virtus Sanremo, i valbormidesi si confermano in zona playoff e lanciano la sfida alle big del girone, giocando un ottimo calcio. Tra i protagonisti di giornata anche l'attaccante Alessio Muca, classe 2001, e autore del definitivo 0-2 sul campo dei matuziani:

"La vittoria contro la Virtus Sanremo vale tre punti come tutte le altre - ha sottolineato l'attaccante giallonero - sicuramente dopo la prestazione di settimana scorsa vincere era importantissimo e sono felice della vittoria".

Muca non è sorpreso dell'avvio sprint della sua squadra: "Non sono molto sorpreso del nostro inizio di stagione dopo l’anno scorso, sicuramente proveremo a riconfermarci pensando di partita in partita".

A livello personale Muca è chiaro su quello che proverà a raggiungere: "Sono molto felice del mio inizio di stagione e spero di arrivare almeno in doppia cifra mettendomi sempre a disposizione del mister e della squadra per aiutarla a vincere".