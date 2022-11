Calcio, Savona. La coperta è cortissima, possibile la rinuncia al match di Coppa con il Mallare

"Siamo come una candela che si sta spegnendo".

Sembrava una metafora quella di Ermanno Frumento al termine dell'intervista post partita di sabato sera, invece il tecnico biancoblu si sta scontrando con una realtà più dura del previsto.

Da quanto filtra dal "Santuario", infatti, è in forte presa di considerazione la rinuncia alla partita di Coppa Liguria, in programma domani sera, contro il Mallare.

Il numero di giocatori infortunati, o in condizioni non buone, sarebbe così alto da non poter schierare undici giocatori titolari. Una mossa utile anche per preservare il percorso in campionato.

Nelle prossime ore sarà presa una decisione al riguardo.