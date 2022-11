Calcio, Savona. Massimo Cittadino rilancia: "Presto ad Altare per lo stadio e i giocatori camerunensi. Colgo ironie, ma davanti avete un professionista serio"

"Sono un professionista serio, ci sto rimettendo tempo ed energie personali per dare una prospettiva futura al Savona. La tifoseria e la città si stanno facendo un'idea totalmente sbagliata del sottoscritto".

E' un Massimo Cittadino che alterna momenti di delusione ad altri di grande slancio a poche ore dal pareggio con la Spotornese.

Avere uno stadio fruibile resta l'obiettivo primario del massimo dirigente biancoblu; così, quello che per molti può apparire come una semplice visione, diventa un target concreto da perseguire per l'avvocato calabrese:

"Non vedo molte alternative se si vogliono raggiungere risultati sportivi soddisfacenti. Presto sarò ad Altare, con il sindaco e l'amministrazione ho instaurato un rapporto di collaborazione eccellente. Tutto ciò che non ho trovato a Savona lo sto trovando ad Altare. Un comune piccolo ma strategico, con l'uscita autostradale e a pochi chilometri da Savona".

Il piano regolatore permette la realizzazione di un'opera simile?

"Certamente, stiamo già valutando quali terreni acquisire. Non volevo che le notizie sul nuovo stadio uscissero anzitempo, non sono una persona che ama tenere un alto profilo".

Una prospettiva coraggiosa.

"Per avere un futuro è palese che sia così. Non abbiamo uno stadio, facciamo fatica ad allenarci e non abbiamo il minimo sostegno economico dalla città. Il Bacigalupo chissà quando sarà agibile, inoltre è pieno di vincoli strutturali. O si guarda a una visione di prospettiva oppure la squadra, indipendentemente dalla proprietà, sarà destinata a permanere in questo tipo di campionati. Io ho messo in vendita il Savona per un mese, secondo voi qualcuno ha bussato alla mia porta? Saremo i primi al mondo ad avere uno stadio improntato sulle tematiche ecologiche e al contempo elegante da 25.000 - 30.000 posti. Puntiamo a una struttura modulare, che ci possa permettere in tempi brevi di poter avere un campo sintetico di ultima generazione, sviluppando il resto dell'impianto step by step".

I giocatori camerunensi?

"Ho colto tra articoli e social dell'ironia, più o meno marcata al riguardo, ma sono stato giusto poche ore fa alla Farnesina per accertarmi del buon esito dell'operazione. Sono giocatori di livello, che avranno un rimborso importante, oltre a dovergli dare vitto e alloggio. I posti individuati a Finale Ligure sono ora occupati, per questo motivo alloggeranno ad Altare. A breve sarò in Val Bormida per incontrare il sindaco sulla tematica stadio e per stipulare un regolare contratto d'affitto per l'appartamento dedicato ai due nuovi giocatori. Sono elementi forti, abbiamo visionato dei video al riguardo".

Tempistiche?

"Mi auguro le più brevi possibili. Organizzeremo una conferenza stampa ad hoc per presentare i ragazzi e il progetto del nuovo stadio".