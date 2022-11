Calcio, Seconda Categoria. Borgio Verezzi da riscatto, capitan Patitucci sicuro: "Siamo costruiti per arrivare in alto, ma dobbiamo essere sempre concentrati"

Il Borgio Verezzi trova una preziosa quanto significativa vittoria contro il Dego, un 3-2 dalle mille emozioni. I rossoblu avanti di due reti si sono fatti rimontare nel giro di pochi minuti, trovando poi il guizzo vincente.

Ad analizzare la situazione è l'uomo più rappresentativo dello spogliatoio, capitan Adriano Patitucci: "La vittoria di domenica, contro una buona squadra candidata ai playoff, è stata molto importante - ha dichiarato il centrocampista - sia per i tre punti ma soprattutto per il morale vista la sconfitta a tavolino contro la Nolese, partita comunque vinta meritatamente sul campo. Ma anche per la sconfitta a Borghetto, dove a mio parere avremmo meritato qualcosina in più".

Il Borgio, avanti 2-0 si è fatto rimontare fino al 2-2: ma cosa è successo in quei pochi minuti? "Abbiamo subìto il primo gol regalando letteralmente un calcio d’angolo agli avversari dopo credo 10 secondi dal fischio d’inizio del secondo tempo. Di li a poco abbiamo subito il secondo gol di nuovo su calcio piazzato su un grande stacco di testa del nostro avversario. Questo non deve succedere - sottolinea Patitucci - a maggior ragione in questo girone formato perlopiù da squadre Valbormidesi che non mollano mai. La stessa rimonta l’abbiamo subita in Coppa contro il Cengio, un’ottima squadra, dove eravamo in vantaggio due a zero all’80º. Un altro punto su cui dobbiamo migliorare è la finalizzazione, dobbiamo essere più incisivi vista comunque la buona mole di gioco che produciamo".

Il capitano dei rossoblu indica la strada alla sua squadra: "Questa squadra è stata costruita per fare il salto di categoria, inutile nasconderci, ed è li che può e deve arrivare, ma come abbiamo visto in queste prime giornate, non c’è nulla di scontato e dobbiamo meritarlo sul campo, affrontando con grande determinazione e concentrazione ogni singola avversaria".