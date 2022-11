Sanremese, il presidente Masu rompe il silenzio stampa: "Non diamo adito ai gufi. E con Del Gratta nessun astio".

Il patron della Sanremese Alessandro Masu ha rotto il silenzio stampa intervenendo alla trasmissione ‘Stadio Aperto’. Ecco i passaggi più importanti della chiacchierata durata oltre trequarti d’ora: "Domenica non è stata una partita adatta ai deboli di cuori” scherza il presidente “Meritavamo di vincere e i ragazzi hanno interpretato bene il match da subito. I rigori concessi agli avversari sono due errori arbitrali ma non mi soffermo perché penso sempre che, a fine campionato, fortune e sfortune si compensano. Fa parte del gioco".

Se l’attacco funziona, va rivista nuovamente la fase difensiva: "La quantità di gol subiti deve fare pensare. Ma mercoledì ai ragazzi dirò che con questa determinazione verranno fuori i meriti alla lunga e la classifica si sistemerà. Siamo in credito con la fortuna, per almeno 6/7 punti. Da cancellare c’è soltanto la prestazione contro il Pont Donnaz". E c’è anche un passaggio sul terreno di gioco:” Va risistemato il manto erboso del ‘Comunale’ perché un prato perfetto, come quello di ieri, ha esaltato la nostra qualità tecnica".

Alessandro Masu continua ad essere soddisfatto della scelta operata sull’allenatore, in estate, che punta molto sui giovani: "Gabriele Giannini sta dimostrando di essere un allenatore competente e bravo a gestire situazioni anche complicate. E’ al primo anno in Serie D: ora come ora, il momento non è brillante ma per l’impegno ed il sacrificio mostrato dai giocatori va solo applaudito. Penso che i giovani stiano dando una grossa mano, anche oltre le aspettative. Ieri sono andati in rete Del Barba e Bechini, neo entrati in una partita molto combattuta. Il rovescio della medaglia di una squadra ‘verde’ è la mancanza di esperienza e di malizie. Mi aspetto qualcosa di più dai nostri vecchi". E sul settore giovanile:” Da tempo non era stato curato come un tempo e come avrebbe meritato, dato che è un vivaio importante. Da qua sono usciti giocatori importanti, basti pensare a Sturaro".

La fortuna certo non sorride ai matuziani e l’elenco degli infortunati è sicuramente lungo: "Fischer prima e Mauro, alla seconda di campionato, si sono fatti male e hanno già finito la stagione. Owusu ha giocato bene a Pinerolo poi si è rotto una mano in allenamento. Maugeri stava andando forte ma è fermo da un mese circa e tornerà domenica. Domenica, Graziano era l’unico 2003 disponibile". E guarda anche al Sestri Levante capolista: "In questo momento hanno qualcosa in più di noi e bisogna essere bravi a carpire anche qualche loro segreto. Hanno fatto tanti punti nei minuti finali: sarà un po’ di fortuna ma anche la voglia di cercare il gol fino all’ultimo".

Sul silenzio stampa: "Voglio chiarire che non ci sono problemi all’interno della Sanremese. L’ho voluto io e concordato con la società. Il gruppo lavora sodo e vogliamo permettere ai giocatori di lavorare sempre meglio, per raggiungere l’obiettivo. Senza dare adito a qualche gufo, presente a Sanremo, che non vuole vedere la Sanremese vincente. Questa cosa mi infastidisce". E sul rapporto con Del Gratta: "Non ho nessun astio con Marco. Abbiamo due visioni del calcio differenti. Lui ha fatto sue scelte e non le giudico poi ci sono persone che vogliono creare la polemica ad arte".

Tra qualche settimana riaprirà il mercato: ”Abbiamo una rosa molto forte che è difficile da migliorare. Se torneremo sul mercato sarà soltanto per un’ esigenza dettata dagli infortuni".

Passaggio obbligatorio sulla sinergia con il Comune: "Sono qua per fare qualcosa di importante. A Sanremo quello delle strutture è sempre stato un tasto dolente. Per un certo verso, non aver centrato la Lega Pro l’anno scorso non è stato negativo: noi e soprattutto la città non saremmo stati pronti. A luglio scorso ci siamo incontrati col Sindaco che ha fatto delle promesse, poi mantenute. La tribuna, ad esempio, è agibile dalla prima giornata e mancano soltanto i seggiolini per rendere il ‘Comunale’ idoneo alla Lega Pro. Abbiamo esigenza impellente di un campo dove allenarci: da dicembre quello di Pian di Poma sarà pronto e sarà un ulteriore passo avanti".