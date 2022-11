Vela: grande successo per la prima prova del Campionato Invernale del Ponente a Varazze

Un bell’inizio per il 32esimo Campionato Invernale del Ponente, organizzato dal Comitato dei Circoli formato da Varazze CN, CN Celle e LNI Savona, che vede svolgersi la prima giornata con una tramontana finalmente quasi autunnale.

Sabato scorso, presso la Marina di Varazze il Comitato organizzatore ha dato il benvenuto ai 33 partecipanti alla manifestazione, tra loro parecchie vecchie conoscenze ed alcuni nuovi arrivi.

Domenica, il Comitato ha predisposto in modo puntuale il campo di regata contando sulla tenuta della tramontana di circa 7-8 nodi che soffiava in modo costante sul campo davanti a Celle, in una bella giornata di sole.

Un calo della pressione e verso la fine, una rotazione del vento verso levante non hanno impedito di portare a compimento una regata molto tecnica e combattuta.

Le classifiche in tempo compensato vedono quindi al comando:

- Categoria ORC: Rachistar di Massimo Schieroni, seguito da Spirit of Nerina di Paolo Sena e Farfallina 2 di Davide Noli.

- Categoria Grancrociera: al Comando Mannicchia di Elia Bonetti quindi Mediterranea di Marco Pierucci e Outlaw di Reiter Wolfgang.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 19 e domenica 20 novembre 2022, quando il Comitato cercherà di portare a casa le 4 prove che permetteranno di arrivare al primo scarto e la classifica comincerà a prendere forma.