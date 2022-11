Calcio & Tecnologia: Nasce Football Stars Events, l’Applicazione per la gestione di eventi calcistici su tutto il territorio nazionale

Si è finalmente alzato il sipario su FOOTBALL STARS EVENTS la nuova App che unisce in un unico tool digitale tutte le potenzialità che una Società di calcio, una squadra o un allenatore può sfruttare durante una stagione calcistica per ottenere i risultati migliori con il proprio team divertendosi, digitalizzando molti dei servizi utilizzati proprio dagli addetti ai lavori di una Società, semplificandogli la vita! Presentata nella mattinata di ieri, presso la sala Pio XII dall’ideatore e creatore Vincenzo Stragapede insieme allo sviluppatore Fabio Leanzi, hanno illustrato agli addetti ai lavori di oltre sessanta Società Professionistiche e Dilettanti presenti in sala, visibilmente attenti,intervenuti per la circostanza, gli aspetti e gli utilizzi della nuova App , che dal 14 ottobre 2022 è attiva in rete.

“ Football Stars Events “, la nuova free app è uno strumento semplice da utilizzare, in grado di abbattere in modo significativo tempi e costi grazie alla gestione di dati, è scaricabile direttamente da qualunque browser su tutti i dispositivi Smartphone , Tablet o Pc e consente con pochi click di visualizzare e partecipare a Tornei , Eventi, Amichevoli o Summer Camp , o ancora di più organizzare i ritiri estivi o le trasferte trovando Pullman e Ristoranti o Alberghi attrezzati e specializzati nell’offrire servizi di qualità con proposte vantaggiose per le squadre sportive. Presente anche una sezione Allenatori che contiene dati e curriculum dei tecnici ancora liberi sul mercato .

Il progetto partito a inizio gennaio 2022 , almeno inizialmente, era specifico solo sui Tornei. Poi con il tempo si è evoluto, creando una grande piattaforma in cui ogni addetto ai lavori del settore potesse avere a portata di click quanti più servizi utili allo svolgimento della stagione sportiva. Verso aprile è stata lanciata la prima fase di test del servizio in cui sono state fatte molte modifiche strutturali, di design e di funzionalità per renderla più veloce e intuitiva possibile all’utente che ci naviga dentro. Inoltre oltre ai Tornei , Amichevoli e Summer Camp sono stati aggiunti i servizi extra come Pullman , Ristoranti , Alberghi e il servizio Allenatori.

Idea nata dalle esigenze mie personali , delle società con cui collaboro e da molti addetti ai lavori sparsi per l’Italia – commenta l’ideatore Stragapede Vincenzo tecnico del Genoa CFC Academy - che necessitavano di Tornei di livello alto fuori porta per mandare le proprie squadre del settore giovanile o viceversa erano alla ricerca di squadre da invitare ai propri Tornei organizzati in casa.

Ho iniziato a mettere nero su bianco , creando il progetto dalla A alla Z su come volevo funzionasse , cosa trovarci dentro e come renderla funzionale. Una volta terminata questa fase mi sono rivolto all’esperto Fabio Leanzi developer di grande professionalità che ha trasformato il mio progetto e le mie idee in realtà . Grazie a lui , a mio fratello Andrea Motion Designer della BBC che si è occupato della parte grafica e a mia sorella Manuela esperta di Adv Marketing, dal 14 ottobre la mia App è finalmente on-line.

In meno di un mese contiamo numeri incredibili : 7840 visualizzazioni da 16 paesi diversi ( Italia , Stati Uniti, Irlanda, Francia, Olanda, Spagna, Inghilterra, Austria, Canada, Cina, Ungheria, Polonia, Svezia, Arabia Saudita, Tanzania e Tunisia) , 314 Società registrate , Promotori di Eventi di livello internazionale che stanno inserendo i propri eventi e grandi Main Sponsor che ci permettono di migliorare l’applicazione giorno dopo giorno.