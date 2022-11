Calcio, Imperia. Alfredo Bencardino spegne ogni possibile voce: "Non torno ad allenare ma ringrazio i tifosi per il pensiero"

“Ringrazio i tifosi ma, ad ora, tornare ad allenare non è miei piani. ” Alfredo Bencardino, storica bandiera dell’Imperia e recordman di panchine in neroazzurro, smorza gli umori e sgombra il campo da ogni dubbio, prima che eventuali rumors comincino a rincorrersi.

Come è nel suo stile: poche parole sincere per non alimentare alcuna voce e sottrarsi ai ‘giochi di mercato’ intorno alla guida tecnica:” L’Imperia ha un allenatore bravo. Sono sicuro che tornerà a fare cose buone come aveva già dimostrato qua, due stagioni fa.”

Nella partita interna contro il Genova Calcio, la Gradinata aveva invocato il suo nome cantando “Bencardino olè”, accolto con piacere dall’interessato:” Ringrazio gli ultras, i tifosi e la gradinata per il pensiero che mi hanno rivolto, sia umanamente che a livello sportivo.” E prosegue:” Voglio tagliare subito le voci che potrebbero generarsi: per ora, non è nei miei piani tornare in panchina.”

Alfredo Bencardino aveva ricoperto il ruolo da Direttore Generale all’Imperia, fino alla scorsa stagione: ”Al 30 giugno è scaduto il mio mandato e sono uscito dai quadri neroazzurri. Poi non ci sono stati più contatti in questo periodo, tanto meno in questi giorni”. La sua assenza in tribuna e dall'organigramma del sito ufficiale, in questa prima parte di stagione, non era certo passata inosservata ma dalla società non erano giunte notizie in tal senso.

Come annunciato nelle interviste post-partita dal presidente Fabrizio Gramondo, nei prossimi giorni i vertici neroazzurri si incontreranno per questioni inerenti ai bilanci, al calciomercato e valutare la posizione dell'attuale tecnico Alessandro Lupo.