L'International Krav Maga torna in Liguria

I.K.M. (International krav maga), organizzazione Israeliana che offre servizi di formazione sulla sicurezza per civili, forze dell’ordine, agenzie di sicurezza, militari e corsi specifici per bambini e disabili, ritorna in Liguria con base centrale ad Arenzano.

A fare le veci di responsabile regionale è il veterano Danilo Landolfa, varazzino di nascita e arenzanese di adozione, supportato dallo staff tecnico internazionale I.K.M.

Da 10 anni si prodiga nella propria formazione nel Krav Maga, superando con successo il corso di formazione istruttori e divenendo di fatto un Istruttore riconosciuto a livello globale da I.K.M. e dal Wingate Institute di Israele.

“Far entrare il mio territorio nel prestigioso circuito I.K.M. è una responsabilità civica e morale, l’obiettivo infatti è promuovere attività socialmente utili, dando tutto il supporto possibile alle categorie minori; parallelamente andrà avanti il mio percorso di specializzazione affinché possa, in ogni contesto e tempo, offrire servizi unici e di altissima qualità.” Così l’istruttore Danilo ci riassume i suoi intenti.

I.K.M. si vede da decenni impegnata a livello globale ad offrire corsi di formazione sulla sicurezza a 360°, ponendo attenzione a tematiche sensibili come violenza sulle donne, aggressioni ad operatori pubblici (OSS, autisti, forze dell’ordine, portieri) e bullismo.

Landolfa apre le porte a chiunque abbia necessità di avere un indirizzamento sulla tutela della propria sicurezza o di un suo caro, anche tramite messaggio al numero della segreteria +39 3280106554