Calcio, Savona. Cittadino raggiante per la vittoria di Coppa: "Abbiamo un grande spirito". Il presidente dovrebbe salire in Liguria entro fine mese

"I miei più sentiti complimenti alla squadra e allo staff tecnico. Ho letto con piacere della bella impresa di ieri sera in Coppa Liguria. Una rimonta fino ai tempi supplementari che dimostra per l'ennesima volta lo spirito coriaceo della nostra squadra".

Sono arrivati direttamente da Roma, in mattinata, gli apprezzamenti del presidente Massimo Cittadino alla formazione biancoblu, ancora imbattuta in campionato e approdata ai quarti di finale di Coppa.

Il massimo dirigente biancoblu, dovrebbe salire in Liguria tra una quindicina di giorni, per far tappa ad Altare e stare vicino alla squadra (si parla anche di una possibile domenica allo stadio per assistere a una partita). Molto probabile anche un confronto sui piani futuri. La rosa ha un disperato bisogno di rinforzi (promessi per la sessione di dicembre) e va sbloccata la questione campi di allenamento.