Giudice Sportivo, Eccellenza. Una giornata a Sogno e Prato, squalificato anche mister De Lucia

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 6/11/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

OLIVIERO GIUSEPPE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

RUFOLO LUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

MASSAGGIATORI SQUALIFICA. FINO AL 24/11/2022

LECQUIO MATTEO (CAIRESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

DE LUCIA SILVESTRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

LUPO ALESSANDRO (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BUCCELLATO STEFANO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARIANI ALBERTO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

DE LUCIA SILVESTRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RUVO ALBERTO (LAVAGNESE 1919)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SOGNO SANTIAGO (ALBENGA 1928)

PRATO FABIO (CAIRESE)

CAVAGNARO PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCARRONE TOMMASO (ALBENGA 1928)

CARAMELLO MARCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BELUFFI GABRIELE (ALBENGA 1928)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

MILITE MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

TRAVELLA LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

ANSELMO ANDREA (ALBENGA 1928)

RADU MITU (ALBENGA 1928)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CAIRESE)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PRISCO ARMANDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

COSTA RICCARDO (CANALETTO SEPOR)

VALENTINI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

METALLA ELVIS (FINALE)

SCALIA LORENZO (FINALE)

CECON GIACOMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)

BIANCATO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARRALE GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SAVIOZZI FRANCESCO (CAIRESE)

REVELLO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CONTI FEDERICO (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAGLIANI STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SIVORI NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ERROI ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

MONTALDO THOMAS (BUSALLA CALCIO)

MORAGLIO ALBERTO (CAIRESE)

SALVINI MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

RAFFO MATTIA (CANALETTO SEPOR)

AUDEL THIERRY GERARD (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CHAVES MONCADA MANUEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LUPI JACOPO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CERCHI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

TONELLI GIACOMO (FORZA E CORAGGIO)

PATINI ALESSIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CUNEO SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)