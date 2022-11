Giudice Sportivo, Prima Categoria: i provvedimenti settimanali nei gironi A e B

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 5/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

ZAPPIA MIMMO (OLIMPIC 1971)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GATTO CHRISTIAN (OLIMPIC 1971)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

BRAZZINO GIACOMO (SAVONA 1907 FBC)

CROVELLA LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

INTILI ANDREA (SPOTORNESE CALCIO) P

INCORVAIA GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (II INFR)

CILIONE DAMIANO (MULTEDO LEVANTE 1930)

OTTONELLO LUCA (SPOTORNESE CALCIO)

ALTOMARE CARLO (VADESE CALCIO 2018)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

NDIAYE PAPA NDONGO (VADESE CALCIO 2018)

PROVATO JACOPO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

PIZZORNO DANILO (MASONE)

ROSSINI MARCO (MULTEDO LEVANTE 1930)

DELPONTE LUCA (OLIMPIC 1971)

FERRARI JACOPO (OLIMPIC 1971)

LANZAROTTI ANDREA (SAVONA 1907 FBC)

ORMENISAN DANIEL (SPOTORNESE CALCIO)

GARE DEL 6/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/11/2022

LACONI MATTIA (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

PIERONI BRUNO (MILLESIMO CALCIO

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

PUSCEDDU GIAN FRANCO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CURCI JACOPO (ALBISSOLE 1909)

BURLANDO TOMMASO (ALTARESE)

FAVARA MATTEO (ALTARESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALCAGNO STEFANO (ALBISSOLE 1909)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

SETTI DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

GALLESIO ANDREA (PLODIO 1997)

PASTORINO STEFANO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

PESCIO MATTEO (LETIMBRO 1945)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

GERINI DANIELE (PONTELUNGO 1949)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

CASALINUOVO RAFFAELE (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

INSOLITO FRANCESCO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PORTA FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)

BAGLIETTO MANUEL (CITTA DI COGOLETO)

TAGLIABUE DAVIDE (CITTA DI COGOLETO)

FIDALEO GABRIEL (LETIMBRO 1945)

GUERRA ANDREA (LETIMBRO 1945)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

VALDORA LUCA (LETIMBRO 1945)

GILLARDO RODERIC (MALLARE)

VERO GIANLUCA (MALLARE)

ROVETA NICOLA (MILLESIMO CALCIO)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

BARDHI ALFONC (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

RANNE AUGUSTO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

TESTORI LUDOVICO MARIA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

MENGA LIVIO (ALTARESE)

MUCA JURGEN (AREA CALCIO ANDORA)

TESTA LUCA (AREA CALCIO ANDORA)

GRIFO KEVIN (CAMPOROSSO)

MARAGLIANO PAOLO (CITTA DI COGOLETO)

VARIO LUCA (LETIMBRO 1945)

CIRAVEGNA LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

SEMERIA SILVIO (ONEGLIA CALCIO)

STABILE MICHAEL (ONEGLIA CALCIO)

LAI DANIELE (PLODIO 1997)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

LEOTTA GABRIELE (PRA F.C.)

BERRUTI DANIEL (SPERANZA 1912 F.C.)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

PALUMBO LUCA (VELOCE 1910)