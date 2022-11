Giudice Sportivo, Promozione: ammonizione in regime di diffida, in squalifica Semperboni e Odasso

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 6/11/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00

LITTLE CLUB JAMES

Per aver consentito, a fine gara, l'indebito ingresso in area riservata a persone non presenti in distinta.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/12/2022

ACCAME MARCO (SOCCER BORGHETTO)

Infrazione rilevata da parte di un AA

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/11/2022

ADAMOLI GELASIO (LITTLE CLUB JAMES)

Seduto in tribuna, per tutta la durata del 2°t., ed assieme ad altre quattro persone, riconducibili alla società, rivolgeva al ddg ripetute espressioni ingiuriose ed irriguardose.

BRIGANDI GIAN MARIA (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTEGGI FILIPPO (BORZOLI)

CARELLA PIETRO (LEGINO 1910)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA.

FINO AL 24/11/2022

IOZZI ALESSANDRO (PRAESE 1945)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 24/11/2022

SANTUCCIU SAMUELE (FOLLO FOOTBALL CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA

FRANCHINI ROBERTO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (II INFR)

OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BAUDONE MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

ESPOSITO ALBERTO (CAMPESE F.B.C.)

MEAZZI ANDREA (CAMPESE F.B.C.)

REPETTO MARCO (PRAESE 1945)

FANAN MIRCO (TARROS SARZANESE SRL)

CALCIATORI

ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

A palla lontana, colpiva un avversario al volto con il braccio, facendolo cadere, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANTINI DAVIDE (CAPERANESE 2015)

BERTAGNA ALESSANDRO (LEVANTO CALCIO)

SCARANTINO FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

OTTONELLO MATTEO (MARASSI 1965)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

MAXENA FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SCHIRRU MICHELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BONELLI ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BARISON STEFANO (GOLFO DIANESE 1923)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

MARTINI PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTOCALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

GRIFFINI ANDREA UGO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BEVEGNI FILIPPO (BORZOLI)

GUIDOTTI FEDERICO (BORZOLI)

LO STANCO ANDREA (BORZOLI)

BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)

TURONE FILIPPO RAMON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BISELLI GIANLUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CIDALE LEONARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

CARRA FEDERICO (MARASSI 1965)

GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)

MERETO NICOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CALVINI GIACOMO (OSPEDALETTI CALCIO)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

TAKU STIVEN (SOCCER BORGHETTO)

EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

NARDINI NICCOLO (CADIMARE CALCIO)

TAGGIASCO CHRISTIAN (CADIMARE CALCIO)

VIGIANI MATTIA (CADIMARE CALCIO)

BIANCHI LUCA (CARCARESE)

PRINA TOMMASO (CARCARESE)

REVELLO ALESSANDRO (CARCARESE)

GLORIA DANIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MAZZANTINI LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

LAZRI ENRICO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

OSINAGA QUISPE JUAN P. (GOLFO DIANESE 1923)

RODA SAMUELE (GOLFO DIANESE 1923)

SPINELLI GIULIO (GOLFO DIANESE 1923)

CERRONE FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

SANTINI ANDREA (MAGRA AZZURRI)

TRAVERSO ANDREA (MARASSI 1965)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

MANNO MASSIMO (OSPEDALETTI CALCIO)

PILI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)

STALTARI FILIPPO (SAN DESIDERIO)

VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

CARRO GAINZA MATEO G. (SOCCER BORGHETTO)

STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VOLPE MICHAEL (BORZOLI)

SALICE GIACOMO (CAMPESE F.B.C.)

ZIGNEGO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

PAOLETTI LORENZO (CAPERANESE 2015)

DE MATTEIS LUCA (CARCARESE)

ODDERA ALBERTO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SEVERI EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SECCO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SIMONI ALDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

RAVENNA NICOLO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

BALLARI TOBIAS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ZANETTE MATHEUS JOAO (LEGINO 1910)

GUALANDRI SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

MANCINI MARIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

RUSSO GIANLUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

D APRILE SIMONE (PIETRA LIGURE 1956)

DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

BURDO EMANUELE (SAMPIERDARENESE)

OMODEI SIMONE (SAN DESIDERIO)

ANGELICO FABIO (SOCCER BORGHETTO)

GALLO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

CHIAPPINI FABIO (TARROS SARZANESE SRL)

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

XHAMO ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)