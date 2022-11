Volley. In casa Andora si lavora sodo anche nel settore Promozione, Nicoletta Caramello: "Divertimento alla base dello sport"

Se la prima squadra continua ad entusiasmare nel campionato di Serie D, in casa Andora Volley si lavora sodo dalle basi. Un grande lavoro si sta facendo anche nel settore promozione, sotto gli occhi vigili della responsabile del settore Promozione Nicoletta Caramello:

“Gioco è sicuramente la parola da tenere sempre in considerazione” – commenta così alla domanda sugli obiettivi che si sono dati in società – “Ed è sicuramente sull’aspetto ludico che stiamo puntando, come del resto è diventata la tendenza nazionale. I bambini della categoria promozione stanno dimostrando impegno e davvero tanto tanto entusiasmo, l’obiettivo del nostro lavoro è se possibile aumentarlo ancora di più! Creare un ambiente dove il divertimento la fa da padrone, senza dimenticare l’aspettò educativo della pallavolo, che come ogni sport di squadra insegna: il rispetto dei compagni, degli avversari e la collaborazione per raggiungere un obiettivo comune. Mai come in questo inizio di stagione abbiamo potuto notare la voglia di socializzazione e di divertirsi insieme in questi bambini, e come dargli torto? Sono stati due anni molto difficili per questo sport, molto penalizzanti… ritrovarli ancora qui con questa voglia di impegnarsi è il miglior sprone che un allenatore possa desiderare”.

Ma un movimento che punta a crescere quello biancoblù: “Sicuramente nel Gabbiano, dove si trovano a collaborare vecchie compagne di squadra che ancora condividono la stessa passione e gli stessi obiettivi, ma con ruoli diversi, la cosa che possiamo fare meglio per portare sempre più bambini in palestra è trasmettergli la passione e il senso di appartenenza ad un gruppo, dove tutti siamo utili e tutti lavoriamo insieme nel massimo rispetto gli uni degli altri. Senza dimenticare il divertimento! E assicuro che da noi si ci diverte a tutti i livelli”.

Si ricordano inoltre gli allenamenti delle leve del settore giovanile, tutti al Palazzetto di Andora:

Promozione (anni 2013-14-15-16-17) il lunedì e il venerdì dalle 16,30 alle 18,30.

U12-U13 (anni 2010-11-12) il lunedì e il venerdì dalle 17 alle 18,30 e il mercoledì dalle 18,30 alle 20.