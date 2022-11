Calcio, Rappresentativa Under 15. Forte presenza ponentina per lo stage di martedì a Borzoli

Primo stage ad ampio respiro per la Rappresentativa Under 15 di mister Crisanti. Martedì pomeriggio, infatti, saranno presenti al Piccardo di Borzoli ragazzi provenienti da tutto l'arco ligure e non da una zona specifica.

Buona la presenza ponentina con la predominante Vado nelle convocazione, ma spazio anche ai ragazzi di Albenga, Camporosso, Cairese, Taggia, Finale, Pietra Ligure, Veloce Ceriale e Celle Varazze.

Albenga 1928

Zaytsev Kostantin

Arenzano Football Club

Schenone Luca

Athletic Club Albaro

Bergitto Filippo

Cairese

Delishi Gabriel

Campomorone Sant'Olcese

Rebolini Luca – Salis Morgan

Camporosso

Demme Maurizio

Celle Varazze F.B.C.

Pennino Nicolò – Piazza Danilo

Ceriale Progetto Calcio

Scognamiglio Giovanni

Finale

Superchi Edoardo

Football Club Bogliasco

Baldaccini Diego – Reffo Mario

Football Genova Calcio

Guarnieri Leonardo – Bandini Andrea – Ottonello Nicolò

Lavagnese 1919

Bordo Pietro – Gallo Filippo

Ligorna 1922

Bongiovanni Giacomo

Pietra Ligure 1956

Zambarino Eric

Praese 1945

Cannella Gabriele

PSM Rapallo

Speroni Andrea – Rivas Carreno Franco – Allushay Klesti – Tacchini Riccardo

Taggia

Ciccia Matteo

Vado

Ganduglia Luca – Ricci Pietro – Prina Sebastiano – Bonanni Cristian – Lazzarini Patrick – Freccero Matteo

Veloce 1910

Bonomini Simone