Rugby Ligure: in sosta il Savona, ma il programma resta ricchissimo

Il Campionato Nazionale di Serie A ed i tornei giovanili entrano in una fase ricca di appuntamenti. In A ritornano in campo il CUS Genova, che al Carlini-Bollesan se la vedrà con i meneghini dell’ASR, mentre la Pro Recco sarà a Lambrate dove, allo storico stadio Mario Giuriati, giocherà con il neopromosso CUS Milano. In sosta programmata la Serie B, mentre in Serie C si è giunti all’ultima partita della fase di qualificazione e per la classifica definitiva conta soprattutto il confronto di Calvari fra le Province dell’Ovest e l’attuale capolista Spezia. La novità principale a livello giovanile, invece, è la ripartenza di ben tre campionati. Questa domenica inizia l’Under 19 interregionale con in gara tre formazioni liguri e ben sei piemontesi. I Campionati dedicati agli Under 17 sono addirittura due: nell’interregionale 1 due sono le formazioni della nostra regione, tre ciascuna sono quelle piemontesi e lombarde. Parte, inoltre, il girone territoriale ligure/piemontese, sempre per gli Under 17, con quattro club liguri ed uno piemontese. Insomma, sarà un fine settimana piuttosto intenso per il rugby ligure che si avvicina così sempre più al test match internazionale del Luigi Ferraris di Genova fra le Nazionali d’Italia e dei Campioni del Mondo in carica del Sud Africa, in programma sabato 19 novembre alle ore 14,00. L’incontro dell’Autumn Series sarà preceduto la sera prima dal confronto amichevole del Carlini-Bollesan fra la selezione ad inviti dei Siluri, rinforzata dai ragazzi della Nazionale Azzurra Under 20, e il XV del Cambridge University.

SERIE A GIRONE 1 (VI GIORNATA) domenica 14,30

CUS Genova – A.S.R. Milano (Carlini-Bollesan/GE arb. Pacifico)

CUS Milano – Tossini Recco (Giuriati/Lambrate/MI arb. Favaro)

Noceto – Amatori Alghero

Parabiago – TK GROUP VII Torino

Promotica I Centurioni – Parma

Biella in pausa.

CLASSIFICA GENERALE: Parabiago punti 22, I Centurioni 18, Noceto e Parma 17, CUS Milano e VII Torino 12, Alghero 9, Biella 7, Milano 5, Recco e CUS Genova punti 0.

SERIE C – QUALIFICAZIONE (V GIORNATA) domenica 14,30

Province dell’Ovest – DF Ferroviaria ITALIA Spezia (Marchesani loc. Calvari di San Colombano Certenoli arb. Zaami)

Union Riviera – CUS Genova cad. (PinoValle/IM arb. Cassinelli)

Amatori Genova in sosta.

CLASSIFICA GENERALE: Spezia punti 13, Amatori Genova 11, Province dell’Ovest 10, CUS Genova cad. 5, Union Riviera punti 0.

UNDER 19 INTERREGIONALE GIRONE 1 (I GIORNATA) domenica H. 12,30

Pro Recco – Amatori Genova (Marchesani loc. Calvari di San Colombano Certenoli arb. Costa)

Biella – Collegno (Stadio del Rugby/Biella)

VII Torino – Moncalieri (Cascina Nuova/Settimo To.)

Unione Monferrato – URPA Alessandria (Lungo Tanaro/AT)

Union Riviera in sosta.

UNDER 17 INTERREGIONALE 1 ZONA 2 (I GIORNATA)

CUS Torino – S. Mauro (sab. h 17,00 arb. Luzza)

Unione Monferrato – Amatori & Union Milano (sab. h 18,00 arb. Alaimo)

Province dell’Ovest – Amatori Genova (dom. H 11,00 Marchesani loc. Calvari di San Colombano Certenoli arb. Anselmi)

Lainate – Parabiago (posticipata a mercoledì 30/11 h 18,30)

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (I GIORNATA)

CUS Genova – URP Alessandria (dom. h 11,00 Carlini-Bollesan/GE arb. Borgo)

Union Riviera – Savona (dom. H 11,00 Pino Valle/IM arb. Scopelliti)

Province dell’Ovest n.2 (in sosta)

UNDER 15 (VI GIORNATA) sabato

ORE 15:30 Campo Calcagno di Cogoleto: CFFS Vespe Cogoleto vs CUS Genova n.2 arb. Cassinelli

ORE 15:30 Campo Marchesani di Calvari: Pro Recco vs Province dell’Ovest vs RC Spezia arb. Catano e Costa

ORE 16:00 Campo Pino Valle di Imperia: UR Riviera vs Sanremo vs CUS Genova n.1 arb. Ardoino Al. e Ardoino An.

UNDER 13: SABATO 12 NOVEMBRE 2022 ritrovo ore 10:00, inizio alle ore 10:30 c/o il Campo Pieroni di La Spezia (org. RC Spezia)

Società Iscritte: RC Spezia, Amatori Genova, CUS Genova, Pro Recco, Superba

UNDER 13: SABATO 12 NOVEMBRE 2022 ritrovo ore 14:30, inizio alle ore 15:00 c/o il Campo Fontanassa di Savona (org. Savona Rugby)

Società Iscritte: Savona, CFFS Vespe Cogoleto, Imperia, Reds, Sanremo, Unione Monferrato

UNDER 11/9/7: DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 ritrovo ore 10:00, inizio alle ore 10:30 c/o il Campo Fontanassa di Savona (org. Savona Rugby)

Società Iscritte: Savona, CFFS Vespe Cogoleto, Province dell’Ovest, Sanremo, Reds

UNDER 11/9/7: DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 ritrovo ore 10:00, inizio alle ore 10:30 c/o il Campo Comunale di Casella (org. Amatori Genova)

Società Iscritte: Amatori Genova, CUS Genova, Pro Recco, Superba, Tigullio