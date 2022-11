Calcio. Il Ceriale brinda ancora con Hamati e Piazza. Espinal: "Abbiamo perso contro una squadra forte"

Una buona prestazione per quasi 80 minuti, tante occasioni da rete e spunti di bel gioco. Gli elementi che l’Ospedaletti ha portato in campo oggi al ‘Ciccio Ozenda’ non sono stati però sufficienti per evitare la sconfitta contro un Ceriale cinico capace di capitalizzare le azioni create nel finale di gara.

Padroni di casa determinati sin dai primi minuti con un paio di occasioni a testa per Alemanno e Schillaci. Al 22’, inoltre, il Ceriale rimane in dieci per via dell’espulsione diretta di Kuci.

Rimasti in inferiorità gli ospiti si chiudono nella loro metà campo dando così spazio agli orange sempre più lanciati nel voler trovare un vantaggio negato anche da due ottimi interventi del portiere avversario.

Nel secondo tempo il copione non cambia con Manno e Alasia che non concretizzano le rispettive occasioni da rete.

E così la beffa è servita. Al 76’ il Ceriale batte rapidamente dopo un fallo a centrocampo e Hamati mette in rete la palla del vantaggio ospite. Il rigore realizzato in pieno recupero serve solamente per sancire la definitiva vittoria 2-0 di un Ceriale capace di concretizzare le occasioni arrivate nel finale.

Tra le note positive del pomeriggio orange, oltre alla prestazione, c’è anche l’esordio del classe 2006 Miatto, un altro prodotto del settore giovanile che si affaccia in prima squadra.

“Abbiamo affrontato la partita nella maniera giusta contro una squadra forte cercando di limitarli attaccando la profondità, ma non abbiamo concretizzato nel primo tempo - ha dichiarato al termine della gara mister José Espinal - nella ripresa siamo partiti più aggressivi senza però trovare il gol del vantaggio, il Ceriale è una squadra forte con giocatori di categoria superiore e hanno segnato una rete che ci ha messi in difficoltà. Ai ragazzi voglio dire di continuare così, ma dobbiamo dare il 110% ed essere più cattivi in certi momenti della partita. Sono esperienze che ci aiuteranno a crescere, ma dobbiamo imparare il più presto possibile perché ora i punti iniziano a fare la differenza”.





LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini, 3 Saih, 4 Calvini, 5 Ferrari (19 Sabre), 6 Gagliardi, 7 Russo (17 Costo), 8 Barbagallo (20 Manno), 9 Alasia G., 10 Alemanno (15 Miatto), 11 Schillaci

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Alasia A., 14 Affane, 16 Sartori, 18 Ramella

Allenatore: José Espinal



Ceriale: 1 Vinci, 2 Sardo, 3 Gloria (14 Naoui), 4 Farinazzo (19 Oses), 5 Fantoni, 6 Kuci, 7 Condorelli, 8 Buonocore (18 Rocca), 9 Bonifazio (20 Hamati), 10 Piazza, 11 Marquez (16 Fazio)

A disposizione: 12 Farrauto, 13 Di Fino, 15 Schirru, 17 Secco

Allenatore: Davide Brignoli



Arbitro: Sig. Maurizio Iovinelli (Savona)

Assistenti: 1° Sig. Giulio Fantino (Savona); 2° Sig. Marco Pozzi (Imperia)





Ammoniti: Russo, Schillaci, Brizio, Fantoni, Oses, Vinci, Piazza

Espulso: Kuci



Marcatori: 76’ Hamati, 90’+3 Piazza (r)